Elly Schlein traccia il suo futuro, la Segretaria del Pd punta a diventare il prossimo Premier

La segretaria del PD, Elly Schlein, presenta un piano per l’Italia e il partito, puntando su sanità, lavoro e diritti sociali.

Un progetto per l’Italia su cinque priorità

Durante la Direzione nazionale del Partito Democratico al Nazareno, Elly Schlein ha delineato una strategia chiara per il futuro. “Abbiamo tempo davanti, senza scadenze elettorali immediate, e intendiamo sfruttarlo per costruire un progetto attorno a cinque priorità: sanità pubblica, istruzione e ricerca, lavoro e salari, politiche industriali per le trasformazioni ecologiche e tecnologiche, e diritti sociali e civili”, ha affermato.

Schlein ha sottolineato l’importanza di queste tematiche per affrontare le sfide del Paese, ribadendo la necessità di un percorso condiviso. La vittoria alle Regionali in Emilia Romagna e Umbria rappresenta per la segretaria una spinta per intrecciare il lavoro istituzionale con il coinvolgimento attivo del partito sul territorio.

Riforme interne e convergenze politiche

Oltre al progetto per l’Italia, Schlein ha annunciato una fase di riorganizzazione interna del partito. “Lavoreremo per aprire il partito, renderlo più accogliente e rinnovare le sue forme organizzative”, ha dichiarato. La segretaria ha anche evidenziato la necessità di costruire convergenze con altre forze politiche alternative alla destra, mantenendo al centro le battaglie fondamentali del PD.

Schlein al fianco dei sindacati nello sciopero generale

In vista dello sciopero generale del 29 novembre, Elly Schlein ha confermato il sostegno del PD ai lavoratori. “Domani saremo al fianco dei sindacati, dei lavoratori e delle lavoratrici in sciopero”, ha concluso, schierandosi accanto a Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri.

La segretaria dimostra così una chiara volontà di costruire un PD radicato nelle istituzioni e nella società, rafforzando al contempo il dialogo con le realtà sindacali e sociali.