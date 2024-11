X Factor 2024, fuori Francamente e lei non ci sta: Una sconfitta per tutte le donne”

Francamente, eliminata in semifinale, denuncia la scarsa rappresentanza femminile e LGBTQ+ nella musica e ringrazia Jake La Furia per il supporto.

Francamente fuori da X Factor: “Una sconfitta per tutte le donne”

Francamente, nome d’arte di Francesca Siano, 28 anni, è stata eliminata nella semifinale di X Factor 2024, andata in onda giovedì 28 novembre. La cantante, parte della squadra di Jake La Furia, si è confrontata al ballottaggio con Mimì, senza riuscire a conquistare un posto nella finale prevista per il 5 dicembre. Dopo l’eliminazione, l’artista ha espresso il proprio malcontento, ponendo l’accento sulla scarsa rappresentanza femminile nel panorama musicale italiano e sulla disparità di genere nel settore.

“Comunque vada stasera, una sola ragazza andrà in finale e questa credo sia una grande sconfitta,” ha dichiarato Francamente. “Meno donne vengono rappresentate nella musica, meno donne si avvicineranno alla musica e continueremo a perdere la produzione musicale di metà del genere umano”. La cantante ha poi rivolto un ringraziamento speciale al suo giudice: “Grazie di aver scelto una donna di 30 anni e lesbica”.

Paola Iezzi: “Le donne hanno sofferto particolarmente in questa edizione”

Le parole di Francamente hanno trovato il sostegno di Paola Iezzi, che ha condiviso il suo punto di vista sulle difficoltà affrontate dalle donne nell’edizione di quest’anno. “Non avrei mai voluto vedere due donne qui al ballottaggio,” ha affermato la giudice. “Ne approfitto per dire che le donne in questa edizione hanno sofferto in modo particolare. Soprattutto sui social, i commenti più feroci sono arrivati proprio da parte delle donne”.

Questa riflessione evidenzia un tema più ampio: il bisogno di maggiore equità e rispetto nel trattamento riservato alle donne, non solo in televisione ma anche nell’industria musicale.

Il percorso di Francamente

Originaria di Torino e trapiantata a Berlino dal 2021, Francamente si autodefinisce “just a queer voice”. Il suo progetto musicale unisce cantautorato ed elettronica, ispirandosi alla filosofia e all’attivismo LGBTQ+. Durante il suo percorso a X Factor, l’artista ha colpito i giudici con interpretazioni come Wicked Game di Chris Isaak e il suo inedito Paracadute, particolarmente apprezzato da Manuel Agnelli.

Nonostante l’eliminazione, il percorso di Francamente a X Factor 2024 ha lasciato un segno