Incendio in un B&B: i soccorritori trovano il corpo senza vita di una ragazza

Tragedia in piazza Municipio a Napoli: un incendio divampa in un bed and breakfast. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

Grave incendio in un bed and breakfast a Napoli



Un violento incendio si è sviluppato la scorsa notte in un appartamento situato al settimo piano di un edificio in piazza Municipio, nel cuore di Napoli. La struttura, adibita a bed and breakfast, è stata teatro di una tragedia che ha provocato la morte di una giovane donna. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, coadiuvati dalle forze dell’ordine.

Il corpo della vittima è stato rinvenuto senza vita dai soccorritori durante le operazioni di spegnimento. Secondo i primi riscontri, il decesso sarebbe stato causato da asfissia. La dinamica del rogo è attualmente oggetto di indagine: tra le ipotesi più probabili figurano un corto circuito nell’impianto elettrico o il malfunzionamento di un elettrodomestico. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia Scientifica, che sta effettuando rilievi per ricostruire con esattezza l’accaduto.

Nessun danno strutturale, ma l’incendio ha lasciato segni visibili



Nonostante la gravità dell’incendio, l’edificio non ha riportato danni strutturali e non è stato necessario procedere con lo sgombero. Tuttavia, alcuni residenti si sono riversati in strada per sicurezza. Dall’esterno, in piazza Municipio, sono chiaramente visibili i segni del rogo: le fiamme hanno annerito parte della facciata e raggiunto anche il balcone del piano superiore.

Al momento, le autorità non escludono alcuna ipotesi e proseguono con le verifiche necessarie.