Chiara Ferragni al Foro Italico con Angelo Tropea: l’ironia dei social “Tenetela lontana da Sinner”

L’influencer avvistata in tribuna con l’amico ed ex collaboratore agli Internazionali d’Italia 2025. Musetti ko contro Alcaraz e su X esplode l’ironia.

Al Foro Italico con Angelo Tropea, non Tronchetti Provera

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé anche fuori dai social. L’imprenditrice digitale è stata avvistata oggi tra il pubblico del Foro Italico a Roma, in occasione del match degli Internazionali d’Italia 2025 tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. In tribuna centrale, al suo fianco, un uomo barbuto con camicia rosa, cappello blu e occhiali da sole. Non si trattava di Giovanni Tronchetti Provera, con cui era stata recentemente paparazzata, ma di Angelo Tropea, ex collaboratore e amico storico di Ferragni.

Poco prima dell’inizio della partita, la stessa Ferragni aveva condiviso su Instagram una storia direttamente dalla Capitale: “Ciao Roma, prontissima per gli Internazionali di tennis”.

L’effetto Ferragni? Sui social scatta l’ironia: “Porta sfortuna!”

Nonostante la presenza VIP sugli spalti, il match non si è concluso positivamente per gli appassionati italiani: Musetti ha ceduto al talento spagnolo Alcaraz. E sui social, come spesso accade, la reazione è stata immediata. Su X (ex Twitter), è bastata una foto in tribuna per far scattare i commenti ironici, molti dei quali decisamente critici.

“Tenete la Ferragni lontana da Jannik, perché tutto quello che tifa automaticamente perde. Via”, ha scritto un utente. Qualcun altro ha insinuato: “Che odio la Ferragni in tribuna. Che poi manco ha pagato”.

Le battute si moltiplicano e, ancora una volta, la presenza dell’influencer in un evento pubblico diventa un caso sui social, anche quando si tratta di una semplice apparizione a un torneo di tennis.