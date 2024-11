Collisioni tra 4 aerei: caos sulla pista, piloti feriti

Due collisioni tra aerei nell’aeroporto internazionale di Boston Logan hanno causato paura e disagi, fortunatamente senza gravi conseguenze per i passeggeri.

Prima collisione: American Airlines e Frontier Airlines

Lunedì 25 novembre, all’aeroporto Logan di Boston, due distinti incidenti tra aerei di linea hanno scatenato il caos. Il primo è avvenuto quando un jet della American Airlines, in fase di rullaggio verso il gate, ha urtato l’ala di un velivolo della Frontier Airlines pronto al decollo verso Dallas Fort Worth.

L’impatto ha danneggiato entrambe le ali, suscitando il panico tra i passeggeri. “Abbiamo sentito un forte tonfo, sembrava un’esplosione”, ha raccontato Evelyn, passeggera della Frontier, all’emittente locale WCVB. Le immagini condivise da Douglas Garcia, testimone oculare, mostrano l’ala del jet della American Airlines incastrata sotto quella del volo Frontier.

Il volo della Frontier è stato cancellato, e i passeggeri evacuati. Il jet della American Airlines era appena arrivato da Londra-Heathrow, e non si registrano feriti.

Seconda collisione: JetBlue e Cape Air

Poche ore dopo, un secondo incidente ha coinvolto un aereo passeggeri della JetBlue e un velivolo della Cape Air. L’aereo JetBlue era trainato da un veicolo quando ha colpito la parte superiore del Cape Air, appena atterrato da Nantucket.

A bordo della Cape Air si trovavano tre passeggeri e due piloti, i quali, per precauzione, sono stati trasportati in ospedale. Caroline Agid, passeggera in attesa di imbarcarsi su un volo JetBlue, ha assistito alla scena: “L’aereo Cape Air sembrava schiacciato. Sembrava di essere in un set cinematografico”.

Entrambi gli incidenti sono sotto indagine dalla Federal Aviation Administration (FAA) e dalle compagnie aeree coinvolte per chiarire le cause.