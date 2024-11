Justin Sun prima acquista la banana d’arte di Cattelan a 6 milioni e poi la mangia: “E’ più gustosa delle altre”

Il magnate delle criptovalute Justin Sun ha mangiato la celebre banana di Maurizio Cattelan, acquistata per 6 milioni di dollari all’asta di Sotheby’s a New York.

L’opera “Comedian” e il gesto di Sun

L’installazione “Comedian” dell’artista italiano Maurizio Cattelan è considerata una delle opere contemporanee più provocatorie e discusse. L’opera consiste in una banana attaccata a una parete con del nastro adesivo e, dal suo debutto nel 2019 ad Art Basel Miami Beach, ha guadagnato un enorme valore artistico e mediatico. La scorsa settimana, il magnate cinese delle criptovalute Justin Sun, fondatore della piattaforma Tron, ha acquistato l’opera per 6 milioni di dollari durante un’asta di Sotheby’s a New York.

Dopo l’acquisto, Sun ha deciso di consumare personalmente il frutto, affermando ironicamente: “È molto più gustosa delle altre banane”. L’atto, che ha suscitato ampio interesse, segue una tradizione di gesti performativi legati a “Comedian”. L’opera è fornita con un certificato di autenticità e istruzioni precise su come sostituire la banana, considerata parte integrante del concetto artistico.

La provocazione e il successo di “Comedian”

Cattelan, noto per le sue provocazioni artistiche come il water d’oro intitolato “America”, ha sempre difeso il significato di “Comedian”, spiegando che l’opera è una riflessione sui valori e sull’apprezzamento nell’arte contemporanea: “Non era uno scherzo, ma una riflessione su ciò che apprezziamo”.

Dalla sua prima vendita nel 2019 per 120.000 dollari, l’opera ha visto crescere il suo valore di oltre cinquanta volte, consolidandosi come simbolo di provocazione e oggetto di fenomeni mediatici. La banana di Cattelan è stata al centro di episodi di “vandalismo artistico”, come quando l’artista newyorkese David Datuna e, più recentemente, uno studente sudcoreano hanno mangiato il frutto durante mostre a Miami e Seul. Entrambi gli episodi si sono risolti semplicemente sostituendo la banana, in linea con le istruzioni dell’artista.