Pietrangeli, la battuta pungente su Sinner: “Il miglior tennista italiano di sempre? Forse austriaco”

L’ex campione Nicola Pietrangeli commenta il successo del tennis italiano e scherza su Jannik Sinner, attirando l’attenzione del pubblico.

Pietrangeli e il legame con la Coppa Davis

Nicola Pietrangeli, 91 anni, è una figura storica del tennis italiano e internazionale. L’ex campione, celebre per il suo record di presenze in Coppa Davis e per aver guidato la squadra italiana alla storica vittoria del 1976 in Cile, continua a seguire da vicino il movimento tennistico. In un periodo d’oro per il tennis italiano, culminato con la recente conquista della Coppa Davis, Pietrangeli non manca di esprimere le sue opinioni, spesso con una vena ironica.

Le dichiarazioni su Sinner e Berrettini

Durante un intervento nel programma Splendida cornice su Rai 3, Pietrangeli ha elogiato Jannik Sinner, attuale numero uno italiano e tra i migliori al mondo, definendolo “il miglior tennista italiano di tutti i tempi. E forse austriaco”. Una battuta che ha fatto discutere, considerando le origini di Sinner a Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano. La frase ha sollevato reazioni ironiche e critiche, ma Pietrangeli ha chiarito il suo rispetto per il giovane campione.

Non è la prima volta che le affermazioni di Pietrangeli attirano l’attenzione. Dopo la vittoria dell’Italia contro l’Olanda nella Coppa Davis, aveva commentato: “Bel successo, ma che abbiamo sconfitto chissà chi”. Anche su Matteo Berrettini, Pietrangeli non ha risparmiato commenti diretti: “Le sue partite sono state bruttissime”.

L’amore per il tennis e lo spirito di Pietrangeli

Nonostante i toni talvolta critici, Pietrangeli ha ribadito la sua ammirazione per il tennis moderno e per i talenti italiani. “Io personalmente ho amato molto il tennis, ma in confronto a questi giocatori di oggi io sono un dilettante. Viva il tennis, viva Sinner e mettiamoci pure Berrettini perché se no se la prende con me”, ha dichiarato, lasciando trasparire il suo consueto umorismo.

Pietrangeli continua a essere una voce influente e appassionata nel mondo del tennis, mantenendo vivo il dibattito su uno sport che sta regalando grandi soddisfazioni all’Italia.