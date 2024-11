La dinamica dell’incidente nel barese, chi sono i due morti, i feriti gravissimi sono due ragazzi 20enni

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sulla provinciale che collega Acquaviva delle Fonti a Sannicandro di Bari, causando la morte di due ottantenni residenti a Bitetto e il ferimento grave di due giovani.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia viaggiava a bordo di una Renault quando il veicolo è rimasto coinvolto in un tamponamento tra un’altra automobile e un furgone. L’impatto ha provocato il decesso immediato dei due anziani. I due feriti, un 23enne e un 26enne che si trovavano nel furgone, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice rosso all’ospedale di Acquaviva delle Fonti.

Interventi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi e avviare le indagini volte a chiarire le cause dello scontro. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno collaborato nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nell’estrazione dei corpi dalle lamiere.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, causando disagi alla circolazione nella zona.

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle aree extraurbane del Barese, dove spesso si verificano incidenti gravi. Le forze dell’ordine invitano gli automobilisti alla massima prudenza e al rispetto delle norme del codice della strada per prevenire ulteriori tragedie.