Belve, Sonia Bruganelli lancia una bordata a Milly Carlucci: “Gli ascolti che ha fatto in questa edizione non li ha mai fatti prima”

La showgirl, ospite di Belve, racconta come si sia sentita strumentalizzata nel programma. Poca attenzione per le sue esibizioni, al centro solo le controversie.

Sonia Bruganelli: “Un personaggio costruito per le polemiche”

Ospite della trasmissione Belve, condotta da Francesca Fagnani e in onda il prossimo martedì su Rai 2, Sonia Bruganelli ha raccontato il suo percorso a Ballando con le Stelle 2024. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip non ha usato mezzi termini per esprimere il suo pensiero: “Ogni anno costruiscono un personaggio polemico, e quest’anno ero io. Le mie coreografie duravano 50 secondi, mentre quelle degli altri un minuto e mezzo. Ma i botta e risposta con la giuria sembravano infiniti”.

Le dichiarazioni della Bruganelli si riferiscono all’idea di essere stata scelta non per il suo talento nel ballo, ma per alimentare le discussioni attorno al programma. “A nessuno interessavano le mie esibizioni – ha aggiunto – erano solo un pretesto per creare hype attorno alla trasmissione”. Una critica che potrebbe accendere ulteriormente il dibattito sulla strategia editoriale adottata dal talent show di Milly Carlucci, giunto alla semifinale, in onda proprio questa sera.

Le polemiche come motore dello show

Nel corso dell’intervista, Sonia Bruganelli ha anche sottolineato come le dinamiche polemiche siano diventate centrali per il successo di questa edizione. “Le mie discussioni con la giuria erano il fulcro delle puntate – ha spiegato – e penso che il programma abbia guadagnato audience proprio grazie a questo. Mi sono sentita usata”. Non è mancato un accenno alla percezione del pubblico, che secondo l’ex concorrente avrebbe dato più peso ai confronti verbali piuttosto che al lato artistico delle performance.

Intanto, Ballando con le Stelle 2024 continua il suo percorso televisivo con la semifinale, dove sarà Samuel Peron a sostituire Angelo Madonia. La competizione si fa sempre più serrata, ma le parole della Bruganelli hanni certamente lasciato il segno.