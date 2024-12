Panettone di lusso alle fragole: la nuova creazione di Iginio Massari per Natale 2024

Il celebre pasticcere italiano presenta una limited edition alla fragola, dal prezzo di 120 euro, pensata per i palati più raffinati.

Panettone alla fragola: l’edizione speciale del 2024

Il maestro pasticcere Iginio Massari ha lanciato per il Natale 2024 un panettone che promette di sorprendere sia per il gusto sia per l’estetica. Dopo il successo del tradizionale panettone con arancia candita e uvetta dello scorso anno, quest’anno Massari ha optato per una versione limited edition alla fragola. Il dolce, con un accattivante colore rosa, è pensato per conquistare anche i social media grazie alla sua estetica “instagrammabile”.

La preparazione di questa delizia richiede ben 65 ore di lavorazione e include ingredienti di altissima qualità. Le fragole Mara des Bois, una pregiata varietà francese dal sapore dolce e aromatico simile alle fragoline di bosco, si combinano con il cioccolato fondente monorigine proveniente dalla regione amazzonica peruviana di San Martin. Il panettone pesa 1,5 kg e viene confezionato in un’elegante cappelliera da collezione, elemento che ne aumenta il valore e l’esclusività. Il prezzo per questo gioiello dolciario è di 120 euro.

Altre proposte natalizie dalla pasticceria Massari

Accanto alla versione alla fragola, la pasticceria di Iginio Massari propone altre specialità in edizione limitata, come il panettone al cioccolato e lampone, venduto a 60 euro per 1 kg. Non mancano le opzioni classiche, tra cui il tradizionale panettone con uvetta e canditi, il pandoro, e versioni creative come quello al cacao e cioccolato o al pistacchio. I prezzi delle varianti classiche variano tra i 27 e i 43 euro.

Una proposta più particolare è il panettone integrale al caramello e pere, disponibile a 57 euro. La varietà e la qualità delle materie prime utilizzate confermano l’impegno di Massari nel creare dolci che soddisfano sia il gusto che il piacere estetico.