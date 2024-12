Alberto Matano spara a zero su Sonia Bruganelli in diretta a Ballando: “Bugiarda”

Tensione a Ballando con le stelle: Alberto Matano e Selvaggia Lucarelli rispondono alle dichiarazioni di Sonia Bruganelli rilasciate durante un’intervista a Belve.

Sonia Bruganelli tra danza e dichiarazioni controverse

Durante la puntata di Ballando con le stelle del 30 novembre, Sonia Bruganelli si è esibita in occasione del ripescaggio. Tuttavia, al centro dell’attenzione non sono state solo le sue performance, ma anche alcune dichiarazioni rilasciate precedentemente nel corso di un’intervista a Belve, condotta da Francesca Fagnani. Nel programma, l’imprenditrice aveva commentato le difficoltà vissute nello show, esprimendo perplessità sul trattamento ricevuto dalla giuria.

Bruganelli, prima della sua esibizione, ha dichiarato: “Sapevo che sarebbe stato un percorso emotivo, ma non immaginavo così tanto. Pensavo di gestire con più leggerezza, invece a volte mi partiva l’embolo. Su cinque giurati, il mio progresso interessava forse a uno, massimo due”. Parole che non sono passate inosservate, soprattutto per il tono critico rivolto alla giuria dello show.

La replica di Alberto Matano: “Non condivido il tuo atteggiamento”

Dopo la performance, Alberto Matano, su richiesta della conduttrice Milly Carlucci, ha preso la parola elogiando l’impegno di Sonia nonostante un infortunio alle costole, ma criticando apertamente alcune sue affermazioni: “Capisco che si possa avere un atteggiamento di ribellione verso la giuria, ma dire cose non vere non mi è piaciuto. Ho verificato i dati, e hai ballato quanto gli altri, a volte anche di più. Trovo le tue parole ingenerose verso chi lavora qui.”

Bruganelli ha risposto riconoscendo le sue difficoltà: “Non avevo grandi armi fisiche e mi sono trovata a scontrarmi verbalmente, ma credo che il senso della mia partecipazione sia stato proprio in questo confronto.”

Selvaggia Lucarelli accende lo scontro

Anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta, criticando la Bruganelli per le sue lamentele riguardo al minutaggio dedicato alle esibizioni: “Se fosse vero, che ti tolgono 20 secondi dal ballo, questa trasmissione dura cinque ore! La mia sensazione è che ti piaccia dichiarare guerra, ma le armi vanno sapute usare.”

Sonia ha ribattuto sostenendo di non voler utilizzare nessuna arma nel suo percorso, ma Lucarelli ha concluso: “Ho l’impressione che poi tu debba subire il rinculo delle tue stesse dichiarazioni.”

Conclusione del dibattito

A chiudere la discussione è stato Ivan Zazzaroni, che ha voluto riportare l’attenzione sulla qualità del programma: “Quest’anno il successo di Ballando dipende dalla qualità del ballo, non dalle polemiche.”