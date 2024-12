Luisella Costamagna a Paola Perego: “Se La Talpa l’avessi condotta tu, non avrebbe chiuso anticipatamente”, la risposta elegante della Perego

La conduttrice Paola Perego è intervenuta a Rai 2 per commentare la chiusura anticipata de “La Talpa”, difendendo il lavoro di Diletta Leotta e il nuovo formato del programma.

Paola Perego su La Talpa: “Un altro contesto, cambiate le modalità”

La recente chiusura anticipata de La Talpa, storico reality show tornato dopo 16 anni con la conduzione di Diletta Leotta, ha fatto molto discutere. Durante la trasmissione Tango andata in onda su Rai 2, la conduttrice Luisella Costamagna ha affrontato l’argomento con Paola Perego, ultima presentatrice del programma prima della lunga pausa.

Nel corso dell’intervista, la Costamagna ha dichiarato: “Con te non l’avrebbero chiusa in anticipo”, un’affermazione che poteva sembrare una critica alla conduzione della Leotta, ma che ha trovato una replica misurata da parte della Perego. “C’erano tutta una serie di problemi. Noi la Talpa l’abbiamo fatta in un’altra epoca, con la diretta, con lo studio, con gli opinionisti. Ormai la tendenza è quella di fare programmi in loco, tutti straregistrati”, ha spiegato la conduttrice, sottolineando come i tempi e le modalità produttive siano cambiati significativamente.

I motivi dietro il calo di successo del reality

Parlando del contesto attuale, la Perego ha espresso un’opinione sulla trasformazione del format televisivo e sull’adattamento del pubblico: “Probabilmente, se l’avessi fatta io sarebbe stata comunque quella Talpa e l’avrebbero chiusa uguale. Sono proprio cambiati i tempi e ancora il pubblico, evidentemente, si deve abituare”. Nonostante ciò, ha voluto evidenziare il proprio apprezzamento per la nuova edizione: “Non mi sono persa un minuto. Non ho capito chi era la Talpa fino all’ultimo, naturalmente”.

La conduttrice ha anche ribadito l’affetto per il programma e i ricordi legati alla sua esperienza passata: “Porto nel cuore quei ricordi meravigliosi”, ha dichiarato, ricordando quanto il format fosse apprezzato nella sua versione originale. Con un messaggio pubblicato sui social, aveva già salutato il ritorno del reality augurando buona fortuna alla Leotta e all’intera produzione.