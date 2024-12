Puglia, trovato morto 34enne in campagna: ipotesi attacco di animale selvatico

Il corpo di un uomo di 34 anni è stato rinvenuto nelle campagne di Monte Sant’Angelo, presentando ferite compatibili con l’aggressione di un animale selvatico. Indagini in corso.

Il ritrovamento del corpo

Nelle campagne di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, è stato scoperto il cadavere di un uomo di 34 anni. A fare la tragica scoperta sono stati alcuni amici della vittima, con i quali aveva trascorso la serata in una casa di campagna situata non lontano dal luogo del ritrovamento.

Le ferite e le possibili cause

Secondo i primi accertamenti, il corpo presentava diverse ferite agli arti inferiori. Tali lesioni potrebbero essere compatibili con l’attacco di un animale selvatico. Tuttavia, le autorità mantengono aperte tutte le ipotesi.

Le indagini in corso

I Carabinieri stanno conducendo approfondite indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non si esclude alcuna pista, e ulteriori esami saranno necessari per determinare con certezza le cause della morte.