La barese Serena Brancale tra i Big di Sanremo 2025: dalla scena jazz al successo virale con “Baccalà”

Carlo Conti annuncia la partecipazione della cantante barese Serena Brancale al Festival di Sanremo 2025. Dai successi in dialetto al ritorno sul palco dell’Ariston.

La carriera musicale di Serena Brancale

Nata a Bari nel 1989, Serena Brancale proviene da una famiglia di artisti: il padre era calciatore, mentre la madre musicista. Sin da piccola si è dedicata allo studio della musica classica, del teatro e della danza. Nel 2015 ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano “Galleggiare”, un pezzo che l’ha resa nota al grande pubblico.

Dopo aver studiato canto jazz al Conservatorio Piccinni di Bari, ha creato il progetto Serena Branquartet, sperimentando un sound che unisce jazz, nu-soul e R’n’B. Negli anni successivi, Brancale ha pubblicato diversi album, tra cui “Je So’ Accussì” nel 2022, dimostrando una continua evoluzione musicale.

Dal jazz al successo virale

Negli ultimi anni, Serena Brancale ha intrapreso un percorso che l’ha portata a esplorare nuove sonorità, ottenendo un successo straordinario con brani in dialetto barese. Tra questi, “Baccalà”, prodotto da Dropkick, ha spopolato su piattaforme come TikTok, con oltre 16mila video creati dagli utenti e più di 2,6 milioni di ascolti su Spotify. Il brano è stato seguito dai singoli “La Zia” e “Stu Cafè”, che hanno consolidato la sua popolarità.

La polemica con Miss Fritty

Non sono mancate le controversie: l’artista barese Miss Fritty ha accusato Serena Brancale di appropriazione culturale e di plagio per il brano “Tagadà”. In un dissing pubblicato dal titolo “Gelatine”, l’autrice critica Brancale per aver utilizzato elementi della cultura barese senza autentica appartenenza. La risposta della Brancale è stata breve ma decisa, tramite alcune storie su Instagram: “Che delusione, per avere un briciolo di visibilità avete perso la mia stima”.

Il ritorno a Sanremo

Dopo dieci anni dalla sua prima partecipazione, Serena Brancale torna sul palco dell’Ariston come Big. La sua presenza al Festival di Sanremo 2025, sotto la direzione artistica di Carlo Conti, rappresenta una nuova tappa nella carriera di un’artista che unisce tradizione, innovazione e uno stile personale sempre in evoluzione.