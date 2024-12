Selvaggia Lucarelli risponde a Rita Dalla Chiesa e commenta sull’assenza di Mariotto a Ballando con le stelle

La giudice di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli, interviene sui social replicando a Rita Dalla Chiesa e commenta il comportamento di Guillermo Mariotto, uscito a sorpresa dal programma di sabato sera.

Le dichiarazioni su Mariotto e il successo di Ballando

Dal suo profilo Instagram, Selvaggia Lucarelli ha fatto chiarezza sulla recente uscita di scena di Guillermo Mariotto durante la diretta del 30 novembre di Ballando con le stelle. Il giudice, noto per il suo temperamento imprevedibile, ha lasciato il programma senza fornire spiegazioni. “Era in una delle sue serate a briglie sciolte già da prima del programma. È eccentrico e imprevedibile, il coup de théâtre con lui è sempre dietro l’angolo”, ha commentato Lucarelli. Nonostante la mancanza di dettagli ufficiali, due ipotesi circolano sui social: un problema legato al suo atelier Gattinoni o un malessere improvviso.

Nel frattempo, il successo di Ballando con le stelle continua a registrare numeri significativi, con il 29% di share e oltre 3,7 milioni di spettatori. Lucarelli non ha mancato di sottolinearlo, rispondendo anche a critiche ricevute: “Il successo di Ballando quest’anno sta facendo impazzire detrattori e rosiconi. Chi mi segnala alla vigilanza, chi chiede la mia testa… Fate pure, ma mentre io me la godo, attenti al r…”. La frase, interrotta, sembra alludere al termine “rinculo”, utilizzato di recente durante una discussione con Sonia Bruganelli.

La replica a Rita Dalla Chiesa

Un altro punto toccato da Selvaggia Lucarelli è stata la polemica con Rita Dalla Chiesa, che nei giorni scorsi aveva scritto alla vigilanza Rai per criticare la giuria di Ballando, in particolare Lucarelli e Mariotto, oltre alla conduttrice Milly Carlucci. La giornalista non si è trattenuta dal rispondere, seppur con toni sarcastici. Senza entrare nel merito delle accuse, Lucarelli ha ridimensionato le richieste di provvedimenti, puntando invece l’attenzione sull’impatto che il programma continua ad avere sul pubblico.

Con il clima sempre più acceso, resta da capire come Milly Carlucci gestirà le tensioni e le incognite legate alla partecipazione di Guillermo Mariotto alle prossime puntate. Ad oggi, il diretto interessato non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale.