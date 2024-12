Guillermo Mariotto chiarisce l’abbandono a Ballando: “L’ho dovuto fare, ora deciderà Milly se mi vuole ancora nel programma”

Il celebre stilista Guillermo Mariotto, giurato di “Ballando con le Stelle”, ha spiegato i motivi della sua improvvisa assenza dal programma, rassicurando sulla sua disponibilità futura.

Mariotto lascia Ballando per un’emergenza lavorativa

Sabato 30 novembre, durante la diretta di “Ballando con le Stelle”, Guillermo Mariotto ha lasciato la giuria prima della conclusione del programma. L’episodio ha generato stupore tra il pubblico e gli altri membri dello show. Solo successivamente è emerso che l’abbandono era legato a un’emergenza nell’atelier Gattinoni, che il noto stilista dirige. Una collaboratrice chiave della maison si era sentita male, e Mariotto è stato costretto a intervenire personalmente per gestire gli ultimi preparativi di una collezione destinata a un matrimonio prestigioso in Arabia Saudita.

“Non è stata una fuga”, ha dichiarato Mariotto all’Adnkronos. “La maison era in pericolo, e dovevo garantire la consegna del lavoro di sei mesi. Sono sempre stato presente in tv, anche con la febbre, ma questa volta non potevo mancare”.

Le dichiarazioni sulla collaborazione futura con Milly Carlucci

In merito al suo rapporto con Milly Carlucci e al possibile ritorno in giuria, Mariotto ha chiarito: “Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Bisogna chiedere a lei”. Il giudice ha inoltre voluto spegnere le polemiche che si sono diffuse in seguito alla sua assenza. Durante il viaggio verso Riad, dove si recherà per una cerimonia legata alla commessa saudita, ha mantenuto il contatto con il team del programma, inviando anche messaggi ironici e rassicuranti al capo autore Giancarlo De Andreis.

Contrasti nelle versioni ufficiali

Alcuni dettagli sull’abbandono di Mariotto sembrano contrastare con le prime comunicazioni ufficiali. L’ufficio stampa della maison ha inizialmente attribuito la decisione a un malessere causato da stress, in linea con quanto riportato da fonti vicine a “Ballando con le Stelle”. Tuttavia, altri testimoni, tra cui il giurato Fabio Canino, hanno parlato di una telefonata urgente dalla maison che avrebbe richiesto l’intervento immediato dello stilista.

Nonostante le interpretazioni diverse, Mariotto ha confermato il suo impegno verso il programma e ha lasciato intendere che non ci siano fratture con la produzione. “Non ho mai inviato cartonati come altri giurati”, ha ironizzato, sottolineando la sua dedizione.