Bove si riprende dopo il malore, parla con i compagni e li convince la Fiorentina a scendere in campo

Edoardo Bove è stato estubato ed è vigile. Ha parlato con i compagni, convincendoli a giocare mercoledì contro l’Empoli in Coppa Italia.

Le condizioni di Bove dopo il malore

Il calciatore della Fiorentina, Edoardo Bove, ha dato segnali rassicuranti dopo il malore accusato durante la partita contro l’Inter. Il giovane è stato risvegliato ed estubato nella mattinata successiva, risultando sveglio, orientato e in grado di comunicare con i suoi cari e con il team. Lo ha confermato il club viola in una nota ufficiale:

“Edoardo Bove, dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente è sveglio, vigile ed orientato. Ha parlato con la famiglia, la dirigenza Viola, il mister e i compagni che sono accorsi a trovarlo non appena ricevuta la bella notizia.”

L’ospedale di Careggi, dove il calciatore è ricoverato, continuerà con gli accertamenti diagnostici per comprendere le cause del malore. Il direttore generale del club, Alessandro Ferrari, ha sottolineato il contributo emotivo del giocatore: “C’è voglia di tornare a ridere in fretta e, grazie all’entusiasmo di Edoardo, ci riproveremo subito.”

Le prime parole e l’entusiasmo del calciatore

L’impatto positivo di Bove è stato immediato anche sul morale della squadra. Il direttore generale Ferrari ha raccontato le prime parole del giovane una volta risvegliato: “In questo momento diceva: ‘voglio giocà, voglio giocà, lasciatemi stare, fatemi uscire’.”

Il club ha poi voluto esprimere gratitudine nei confronti del personale medico dell’ospedale di Careggi per la loro professionalità e umanità. In una nota, la Fiorentina ha ringraziato anche il “Popolo Viola” e l’intero mondo del calcio per il supporto e i messaggi di solidarietà ricevuti:

“Il club ringrazia l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, tutti i medici e il personale per il lavoro svolto. Grazie anche a tutto il Popolo Viola e l’intero mondo del calcio che hanno dimostrato grande vicinanza.”

La squadra è ora pronta a scendere in campo mercoledì per la sfida contro l’Empoli in Coppa Italia, trascinata dall’energia e dall’ottimismo mostrati dal giovane Bove nonostante il momento difficile.