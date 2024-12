Uomini e donne, Maria De Filippi caccia Alessio Pecorelli: “Non mi provocare, è meglio se la finiamo qua”

Maria De Filippi ha invitato Alessio Pecorelli a lasciare Uomini e Donne per comportamenti scorretti. Mario Cusitore, coinvolto nelle stesse segnalazioni, ha deciso di seguirlo.

Alessio Pecorelli lascia Uomini e Donne dopo le segnalazioni

Nella puntata di ieri, lunedì 2 dicembre di Uomini e Donne, condotta da Maria De Filippi, il tronista Alessio Pecorelli è stato invitato ad abbandonare il programma. Il motivo è legato alle segnalazioni ricevute dalla redazione riguardanti la sua partecipazione a serate in discoteca, vietate ai tronisti. Durante il confronto, Pecorelli ha ammesso: “Ho sbagliato, faccio mea culpa, ma non stavo con un’altra ragazza”.

Nonostante le sue spiegazioni, le corteggiatrici, deluse, hanno deciso di lasciare il programma, mettendo in dubbio la serietà di Alessio nel percorso intrapreso. La redazione ha espresso dubbi sulla trasparenza del tronista, sottolineando le sue bugie e l’apparente mancanza di rispetto verso le regole del format. Gianni Sperti ha aggiunto: “Non possiamo garantire alle corteggiatrici che tu sia qui per loro”.

La stessa De Filippi, pur mantenendo un atteggiamento neutrale, ha ribadito: “Se ora vai, ci salutiamo cordialmente, meglio così”.

Mario Cusitore abbandona lo studio dopo Pecorelli

La vicenda ha coinvolto anche il cavaliere del trono over, Mario Cusitore, che è stato segnalato come compagno di Alessio durante le serate incriminate. Mario ha dichiarato di essere stato presente in discoteca per motivi casuali, non concordati con il tronista. Tuttavia, il cavaliere ha deciso di seguire Alessio e lasciare il programma: “Maria, vado via anche io”.

La conduttrice, visibilmente infastidita, ha commentato ironicamente la doppia uscita di scena: “Ce la faremo a reggere questa botta? Sì, io credo di sì”.