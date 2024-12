Padre denuncia il figlio per spaccio: 18enne arrestato mentre è ai domiciliari

Un uomo di Ostia, agli arresti domiciliari, ha denunciato il figlio 18enne per spaccio. I carabinieri hanno trovato droga e materiale per confezionarla.

Padre ai domiciliari denuncia il figlio per spaccio

A Ostia, vicino a Roma, un padre 50enne, agli arresti domiciliari per precedenti reati, ha deciso di denunciare il figlio di appena 18 anni per spaccio di droga. L’uomo, convivendo con il giovane, aveva notato strani comportamenti e sospettato che il ragazzo stesse vendendo sostanze stupefacenti. Per interrompere quella che temeva potesse diventare una spirale criminale, il genitore ha contattato i carabinieri.

Nel corso della telefonata, l’uomo ha segnalato che il figlio potrebbe aver avuto contatti anche con minorenni coinvolti in attività illegali.

Perquisizione e arresto del giovane

Dopo la segnalazione, i carabinieri si sono recati nell’abitazione per una perquisizione. Nella camera da letto del 18enne, i militari hanno trovato un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Durante l’operazione, nell’abitazione erano presenti anche due minorenni, successivamente affidati ai loro genitori. Il giovane è stato immediatamente arrestato e portato in caserma. Successivamente, l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto.