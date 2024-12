Mimì vince X Factor 2024: grande spettacolo nella finale di Napoli

La finale di X Factor 2024 si è tenuta per la prima volta all’aperto a Napoli, con spettacoli emozionanti e la vittoria di Mimì, giovane promessa della musica italiana.

La prima finale all’aperto di X Factor a Napoli

La serata del 5 dicembre 2024 ha segnato un momento storico per X Factor, che ha scelto Piazza del Plebiscito, a Napoli, come cornice per la sua finale. Un evento senza precedenti che ha trasformato la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, coinvolgendo migliaia di spettatori.

La conduzione di Giorgia, impeccabile e carismatica, ha guidato l’intera serata con eleganza e professionalità, riscuotendo elogi per la sua capacità di equilibrare l’entusiasmo del pubblico con la solennità di un evento di livello internazionale. Tra gli ospiti, il celebre Robbie Williams ha infiammato la folla con un medley di tre successi iconici, seguito dall’amatissimo Gigi D’Alessio, che ha omaggiato la sua città con una performance che ha emozionato Piazza del Plebiscito.

Mimì: una vittoria simbolica per la giovane artista

La serata ha raggiunto il culmine con l’annuncio della vittoria di Mimì, talentuosa artista di soli 17 anni. Con la sua voce e il suo carisma, Mimì ha conquistato non solo il pubblico, ma anche i giudici, diventando il simbolo di un’Italia giovane e inclusiva.

“Questo è un sogno che si avvera. Grazie a tutti, a Napoli e a chi ha creduto in me”, ha dichiarato Mimì visibilmente emozionata, durante la proclamazione. La sua vittoria, applaudita da un’intera piazza gremita, è stata celebrata come un trionfo