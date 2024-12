A1 Roma-Napoli, scontro tra un van e un furgone morto un 48enne, gravissima la figlia 22enne

Scontro tra un van e un furgone all’alba di sabato 7 dicembre, tra i caselli di Anagni e Colleferro. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità.

La tragedia sull’A1

Un terribile incidente stradale si è verificato all’alba di oggi sull’autostrada A1 Roma-Napoli, nel tratto compreso tra i caselli di Anagni e Colleferro. Lo scontro, avvenuto per cause ancora da accertare, ha coinvolto un van Toyota a sette posti e un furgone.

Il bilancio è drammatico: il conducente del van, un uomo di 48 anni residente in provincia di Napoli, è deceduto sul colpo, mentre la figlia 22enne, che viaggiava con lui, è in condizioni gravissime.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118, i vigili del fuoco di Frosinone, la polizia stradale, e il personale della società Autostrade. Nonostante gli sforzi, per il conducente non c’è stato nulla da fare. La giovane è stata invece trasportata in elicottero al Policlinico San Camillo di Roma, dove è ricoverata in gravi condizioni.

La dinamica dello scontro

Secondo le prime ricostruzioni, il van Toyota avrebbe tamponato un furgone mentre era diretto verso Roma. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze che hanno portato al violento impatto.

Una tragedia che colpisce due famiglie

L’incidente lascia un profondo dolore nella famiglia della vittima e preoccupazione per le condizioni della giovane, che lotta per la vita in ospedale. Gli inquirenti stanno lavorando per raccogliere testimonianze e analizzare i rilievi sul luogo dello scontro per stabilire con certezza le responsabilità.

La tragedia sull’A1 si aggiunge purtroppo alla lunga lista di incidenti che ogni anno mietono vittime sulle strade italiane, evidenziando ancora una volta l’importanza di garantire sicurezza e attenzione alla guida.