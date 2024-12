Scende dall’auto dopo un incidente, 27enne viene travolta e uccida da un’altra auto che sopraggiungeva sulla corsia di marcia

La giovane Adela Xhaferri, residente a Brescia, ha perso la vita nella notte del 6 dicembre dopo essere stata travolta da un’auto sull’autostrada A35.

La dinamica dell’incidente

L’incidente mortale si è verificato venerdì 6 dicembre, poco dopo le 23, tra gli svincoli di Travagliato Ovest e Travagliato Est, in direzione Milano. Adela Xhaferri, una ragazza di 27 anni di origini albanesi ma residente a Brescia, viaggiava come passeggera su un’auto guidata da un amico.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe sbandato, finendo contro il guardrail. Nonostante l’impatto, né Adela né l’amico avrebbero riportato ferite gravi. Tuttavia, la tragedia si è consumata quando la giovane è scesa dall’auto: complice il buio, è stata travolta da un’altra vettura sopraggiunta sulla corsia di marcia, il cui conducente non è riuscito a evitare l’impatto.

I soccorsi e l’intervento delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica. Nonostante i tentativi dei soccorritori, per Adela non c’è stato nulla da fare.

La polizia stradale di Chiari ha eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Una vita spezzata

Adela Xhaferri, 27 anni, lascia una comunità sotto shock. La giovane, descritta come una persona solare e amata da chi la conosceva, era residente a Brescia. L’incidente sulla Brebemi è solo l’ultimo di una serie di eventi tragici che sottolineano l’importanza di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, in particolare nelle ore notturne.