Angela Carini trionfa ai campionati italiani, l’ottavo titolo della sua carriera: “Questa è la mia rivincita”

La pugile campana conquista il titolo nei Campionati Italiani Elite di Seregno, celebrando una vittoria personale e dedicandola ai suoi giovani allievi.

Carini torna sul ring e vince l’ottavo titolo italiano

Angela Carini, celebre pugile campana, ha conquistato il suo ottavo titolo italiano nei Campionati Italiani Elite di Seregno, nella categoria dei 63 kg. Dopo il ritorno sul ring post Olimpiadi di Parigi 2024, l’atleta ha battuto in finale Daniela Golino con un verdetto non unanime (quattro giudici su cinque a favore). Si tratta di una nuova impresa per Carini, che ha già trionfato in cinque categorie di peso diverse.

Carini ha dichiarato emozionata: “Questo è il mio ottavo titolo e li ho conquistati in cinque categorie diverse. Sono orgogliosa di me stessa, questa sera è stata la mia rivincita. Ora sono anche un tecnico e trasmettere ai ragazzi la mia esperienza mi rende felice e orgogliosa. Avevo al mio angolo mio fratello Antonio e il mio maestro, sono circondata dall’amore. Saluto anche il mio papà, che non c’è più ma è sempre accanto a me”.

Una dedica speciale ai giovani di Caivano

Angela Carini ha voluto dedicare la sua vittoria ai giovani che allena nella palestra intitolata a Pino Daniele a Caivano, in provincia di Napoli. “I ragazzi di Caivano mi hanno sempre guardato negli occhi e detto: ‘Maestra, noi crediamo in te.’ Loro mi hanno dato forza. Era tornato il momento di fare i fatti sul ring, e penso di avere risposto alla grande. Questa vittoria è anche per mio padre, che dall’alto mi guarda”.

Con questo trionfo, Angela Carini ribadisce il suo ruolo di icona dello sport italiano, non solo per i successi sul ring ma anche per il suo impegno nella formazione delle nuove generazioni.