Sondaggi politici: tiene FDI, Lega e FI in calo, crescono PD e Movimento 5 Stelle

La nuova Supermedia Youtrend per Agi fotografa un calo nei consensi per i principali partiti della maggioranza di centrodestra, mentre l’opposizione registra segnali di crescita.

I dati del centrodestra

Fratelli d’Italia (FdI), il partito di Giorgia Meloni, perde lo 0,2% e scende al 28,9%, interrompendo il tentativo di superare stabilmente la soglia del 30%. Anche Forza Italia (FI) cala, passando al 9,1% con una flessione dello 0,1%, mentre la Lega di Matteo Salvini registra un -0,2%, fermandosi all’8,7%. Tra i partiti di maggioranza, l’unico a crescere è Noi Moderati, che guadagna lo 0,3% e raggiunge l’1,2%.

La coalizione di centrodestra nel complesso scende al 47,9%, mantenendo comunque un margine significativo rispetto agli schieramenti rivali.

Il centrosinistra e l’opposizione

Nell’area dell’opposizione, il Partito Democratico (PD) si attesta al 23,2%, guadagnando lo 0,4% e superando la soglia del 23%. Anche il Movimento 5 Stelle (M5S) cresce dello 0,2%, raggiungendo l’11,6%, nonostante le recenti tensioni interne legate al voto degli iscritti e alle polemiche con Beppe Grillo.

Alleanza Verdi-Sinistra (AvS) perde lo 0,2% ma resta sopra il 6%, mentre tra i partiti liberali dell’opposizione si registrano dinamiche diverse. Azione, il partito di Carlo Calenda, scende al 2,4% (-0,3%), mentre Italia Viva (IV) di Matteo Renzi guadagna lo 0,1%, portandosi al 2,3%. +Europa rimane stabile al 2%.

I numeri delle coalizioni

Considerando le alleanze tradizionali, il centrosinistra composto da PD, AvS e +Europa raggiunge il 31,4%. Sommando a questa percentuale l’11,6% del M5S e il 4,7% combinato di Azione e Italia Viva, il totale si attesta al 47,7%, praticamente alla pari con il centrodestra.

Tuttavia, la prospettiva di una coalizione unitaria delle opposizioni appare ancora lontana. Le dichiarazioni recenti di Giuseppe Conte rafforzano questa ipotesi: il leader del M5S ha ribadito che, in caso di elezioni imminenti, il Movimento si presenterebbe da solo.

Uno scenario in evoluzione

Il calo dei consensi per il centrodestra, seppur lieve, e la crescita di PD e M5S segnano un momento cruciale nel panorama politico italiano. Con i lavori sulla manovra per il 2025 in corso e una possibile polarizzazione tra maggioranza e opposizione, le prossime settimane saranno determinanti per comprendere le dinamiche future.