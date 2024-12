Jannik Sinner ad Abu Dhabi: lusso, Formula 1 e mistero su Anna Kalinskaya

Jannik Sinner, numero uno del ranking Atp, è stato ospite d’onore al Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi, evento che ha chiuso la stagione automobilistica. L’altoatesino ha attirato l’attenzione non solo per la sua presenza, ma anche per il suo look griffato Gucci, che ha suscitato alcune critiche sui social.

L’evento ad Abu Dhabi

Sinner ha partecipato attivamente all’evento: ha stretto mani, abbracciato piloti – tra cui Charles Leclerc, suo concittadino a Monaco – e ha sventolato la bandiera a scacchi dietro al muretto dei box. Nonostante il clima di festa e glamour, sui social non sono mancate polemiche. Alcuni utenti hanno attaccato il marchio Gucci per continuare a sponsorizzare il tennista, in seguito a polemiche su presunte accuse mai confermate.

Il mistero Kalinskaya

Parallelamente all’evento sportivo, continuano i rumors sulla relazione tra Jannik Sinner e la tennista russa Anna Kalinskaya. Secondo indiscrezioni, Sinner avrebbe viaggiato a Miami a inizio dicembre per celebrare il 26esimo compleanno della Kalinskaya. Lei ha condiviso alcune foto della serata su Instagram, inclusa quella della torta, ma senza mai menzionare o mostrare Sinner. Nonostante ciò, il tennista ha lasciato un “like” strategico al post della Kalinskaya, mantenendo vivo il dibattito sulla loro presunta relazione.

Gli occhi puntati sul Natale

Con la fine della stagione tennistica, i fan più romantici si chiedono se Anna e Jannik trascorreranno insieme le festività natalizie. Al momento, Kalinskaya non ha accompagnato Sinner negli Emirati Arabi Uniti, lasciando aperte tutte le ipotesi. Si attende un post o un gesto social che possa confermare o smentire le speculazioni.