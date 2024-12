Pieraccioni e Siani dopo aver pranzato al ristorante chiedono di pagare solo facendo delle foto, il ristoratore si rifiuta e dice loro di non tornare mai più

Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni hanno raccontato un episodio esilarante avvenuto durante le riprese del loro ultimo film ad Ancona.

Il racconto a “Che tempo che fa”

Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, ospiti dell’ultima puntata di Che tempo che fa, hanno presentato la loro nuova commedia, Io e te dobbiamo parlare, in uscita nelle sale il 19 dicembre. Durante l’intervista con Fabio Fazio, i due attori hanno condiviso vari aneddoti legati alla loro amicizia e al dietro le quinte del film. Tra questi, Pieraccioni ha raccontato un episodio particolare accaduto ad Ancona, nelle Marche, dove la troupe era impegnata per le riprese estive.

Pieraccioni ha spiegato che, durante una cena in un ristorante locale, lui e Siani, complice qualche bicchiere di troppo, hanno pensato di scherzare proponendo al titolare un pagamento “alternativo”. «Io ho detto ad Alessandro: sai che potremmo pagare con due foto sui social, come fanno gli influencer?». Un’idea che, secondo Pieraccioni, era nata come battuta ma che ha preso una piega inaspettata.

La reazione del ristoratore

Spinto dalla provocazione, Siani si è alzato e ha messo in pratica lo scherzo. «È andato dal proprietario e gli ha detto: “Lo sai con cosa ti paghiamo? Con due foto!”» ha ricordato Pieraccioni, suscitando le risate del pubblico in studio. La reazione del ristoratore, però, non è stata altrettanto ironica: «Non solo ci ha fatto pagare il conto, ma ci ha anche detto di non tornare mai più».

Il racconto, concluso con il commento di Pieraccioni «In realtà è stato umiliante», ha strappato applausi e risate, aggiungendo un tocco di leggerezza alla promozione del film.