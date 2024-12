Puglia, schianto sulla statale, perdono la vita un ragazzo di 24 anni e una ragazza di 25 anni

Due giovani perdono la vita in uno schianto notturno lungo la statale 7, nei pressi di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi.

Schianto mortale sulla statale 7

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì lungo la statale 7, all’altezza della zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Intorno alle 3:50, un’Audi A4 con a bordo un giovane di 25 anni, originario di Ceglie Messapica, e una ragazza di 24 anni, residente a Mesagne, si è schiantata violentemente contro il guard rail.

L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo ai due giovani, deceduti sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Dinamica sotto esame

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta del tragico evento, che ha segnato profondamente le comunità di Ceglie Messapica e Mesagne, città di origine delle vittime.

Il tratto della statale 7 dove è avvenuto lo schianto è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire i rilievi necessari. Le autorità non escludono che possano aver contribuito fattori come l’alta velocità o una possibile distrazione del conducente, ma saranno le indagini a chiarire i dettagli.

Comunità in lutto

La notizia ha gettato nello sconforto amici e parenti delle due giovani vittime, descritte come persone piene di vita e progetti per il futuro. Numerosi messaggi di cordoglio stanno arrivando alle famiglie colpite da questa tragedia.