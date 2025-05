Schlein pronta a prendere il posto della Meloni e a governare, “Salari, donne e sud le priorità”

La segretaria del PD attacca il governo Meloni sul lavoro povero: “Serve salario minimo e rinnovo dei contratti, dati allarmanti dal Sud”.

Schlein all’attacco: “Meloni ignora la crisi salariale”

Elly Schlein rilancia la battaglia sul lavoro e attacca la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accusandola di trascurare le vere priorità degli italiani. In un’intervista rilasciata a Repubblica, la segretaria del Partito Democratico denuncia: “Il premier sembra occuparsi di tutto tranne che dei veri problemi del Paese, mentre il presidente Sergio Mattarella si dimostra come sempre in sintonia con le preoccupazioni degli italiani”.

Al centro delle sue critiche, la questione salariale. “Secondo Eurostat, pur avendo un impiego, il 9% dei lavoratori a tempo pieno sono comunque poveri, non arrivano alla fine del mese. Rispetto all’anno precedente c’è stato un peggioramento e i più colpiti sono i giovani, che prendono stipendi insufficienti a provvedere alla vita quotidiana, figurarsi a costruire una famiglia”.

Poi un confronto con altri Paesi europei: “L’Italia è l’unico Paese Ocse in cui, negli ultimi tre decenni, il salario medio anziché crescere è diminuito: del 3%, mentre in Germania e Francia è cresciuto oltre il 30. E sa qual è stata la risposta del governo? Un assordante silenzio”.

Disparità territoriali e generazionali: “Sud, giovani e donne penalizzati”

Oltre ai dati europei, Schlein cita l’ultima indagine delle Acli, che mette in evidenza profonde disuguaglianze sul territorio nazionale. “Al Sud i bassi salari sono il triplo rispetto al Nord, le donne sono più penalizzate e il lavoro povero riguarda quattro volte di più gli under 30 rispetto agli over 50”.

Da qui la proposta: “Occorre rilanciare la domanda interna, quindi aumentare i salari. Bisogna approvare subito il salario minimo, che è una vergogna la maggioranza abbia bloccato su un binario morto, e rinnovare i contratti nazionali scaduti per 5 milioni di lavoratori”.

Istat segnala più occupazione, il governo frena sul salario minimo

Una fotografia diversa arriva però dagli ultimi dati Istat, secondo cui nel mese di gennaio 2025 gli occupati sono saliti a 24 milioni e 222 mila, con un tasso di occupazione pari al 62,8%. Numeri positivi, utilizzati dal governo per smontare l’allarme lanciato dalla leader del PD.

La stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato che l’introduzione del salario minimo potrebbe rivelarsi controproducente, in quanto la maggior parte dei lavoratori privati è già coperta da contratti collettivi che prevedono una soglia minima retributiva.

Ma Schlein non intende arretrare. “Se non si muovono – è la sua conclusione – lo faremo noi, insieme agli sconti in bolletta, quando saremo al governo”.

Già ospite del programma In altre parole su La7, aveva dichiarato: “Meloni fa bene a sentire il fiato sul collo, perché la partita è aperta”.