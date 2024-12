Nel barese esplosa una palazzina, feriti e famiglie evacuate

Un’esplosione in una palazzina a Ruvo di Puglia ha causato due feriti e gravi danni all’edificio. Evacuate due famiglie.

Scoppio e incendio nella notte a Ruvo di Puglia

La scorsa sera, intorno alle 22:30, un’esplosione si è verificata in una palazzina situata alla periferia di Ruvo di Puglia, nel Barese. L’esplosione, seguita da un principio di incendio, ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco. Grazie alla loro prontezza, le fiamme sono state domate prima che potessero propagarsi ulteriormente all’interno dell’abitazione.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i tecnici dei Vigili del fuoco per valutare la stabilità dell’edificio, che ha riportato danni significativi. Le cause dell’esplosione non sono ancora chiare, ma sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti. “Stiamo lavorando per individuare l’origine dello scoppio e garantire la sicurezza della zona”, ha dichiarato un funzionario dei Vigili del fuoco.

Feriti lievi ed evacuazione delle famiglie

L’esplosione ha provocato il ferimento di due persone, che, secondo quanto riportato, non versano in condizioni gravi. Le due famiglie che risiedevano nella palazzina sono state evacuate per precauzione e ospitate temporaneamente altrove, in attesa di ulteriori verifiche sulla sicurezza dell’edificio.

Le indagini continuano per chiarire le dinamiche dell’episodio e garantire la sicurezza delle abitazioni vicine. Nel frattempo, l’area resta sotto controllo per evitare ulteriori rischi.