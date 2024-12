Teo Mammucari prima condivide poi cancella audio di Francesca Fagnani dopo l’intervista a Belve

Dopo la messa in onda integrale dell’intervista a Belve, Teo Mammucari ha pubblicato e poi eliminato su Instagram audio di Francesca Fagnani per chiarire alcune questioni.

Teo Mammucari pubblica e cancella audio di Francesca Fagnani

La puntata di Belve in cui Teo Mammucari è stato ospite ha suscitato clamore non solo per l’intervista trasmessa, ma anche per quanto accaduto successivamente sui social. Mammucari, dopo aver visto la trasmissione integrale, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcuni messaggi vocali ricevuti da Francesca Fagnani, salvo poi rimuoverli. Nei messaggi condivisi, la conduttrice si mostrava cordiale e collaborativa, definendo Mammucari “giusto” per il programma. Tuttavia, l’uomo ha sottolineato una discrepanza tra il tono confidenziale degli audio e quello adottato durante l’intervista.

Nella didascalia del post poi cancellato, Mammucari ha scritto: “Nella vita di tutti i giorni è una persona dolcissima… il suo personaggio è costruito… non serve offenderla. Chi mi scrive male di lei… vi blocco”. Il post, pur rimosso, continua a circolare sui social.

Lo scontro a Belve e la decisione di pubblicare i messaggi

L’intervista a Belve, durata pochi minuti, si è conclusa con l’abbandono dello studio da parte di Mammucari. Il momento di maggiore tensione è stato innescato dalla precisazione di Fagnani che ha affermato che fosse stato Mammucari a proporsi per l’intervista, e non il contrario. Questa affermazione, unita al cambio di registro della giornalista, ha spinto Mammucari a dichiarare: “Non mi sento a mio agio” prima di lasciare il set.

Preoccupato che l’intervista potesse essere modificata in fase di montaggio, Mammucari aveva espresso riserve sull’operato della produzione. Per dissipare ogni dubbio, Francesca Fagnani ha scelto di trasmettere l’intervista senza tagli, rendendo pubblico ogni momento della discussione, compreso l’addio del conduttore.

Audio e polemiche sui social

Con la pubblicazione degli audio, Mammucari sembra aver voluto evidenziare una discordanza tra il tono accomodante dei messaggi privati e quello più diretto adottato dalla giornalista in studio. Tuttavia, la decisione di diffondere i messaggi vocali ha generato ulteriori polemiche, portandolo a cancellare il post nel giro di poche ore.