Perde il marito, i colleghi le donano 700 ore di ferie per riorganizzare e affrontare le sfide della nuova situazione familiare

Colleghi donano 700 ore di ferie a Carmen Iacovazzo, rimasta sola con due figli dopo la morte del marito Daniele, deceduto a causa di una malattia.

Un gesto che nasce dalla solidarietà dei colleghi

A Meldola, un grande atto di solidarietà ha coinvolto i dipendenti della Saica, azienda in cui lavora Carmen Iacovazzo. La donna, 40 anni, ha recentemente perso il marito Daniele, stroncato da una grave malattia dopo una battaglia durata tre anni. Rimasta sola con i figli di 8 e 14 anni, Carmen ha ricevuto un supporto concreto dai suoi colleghi: una donazione collettiva di 700 ore di ferie, pari a quasi tre mesi. Queste settimane le permetteranno di prendersi una pausa dal lavoro per riorganizzarsi e affrontare le sfide della nuova situazione familiare.

«Mio marito Daniele è venuto a mancare tre settimane fa, dopo aver lottato a lungo contro una malattia terribile – ha raccontato Carmen al Corriere Romagna –. Durante questi tre anni abbiamo conosciuto il vero amore e la solidarietà di amici, familiari e colleghi».

Un aiuto concreto per un dolore immenso

La solidarietà nei confronti della famiglia di Daniele non si è fermata alla donazione di ferie. I colleghi hanno infatti avviato anche una raccolta fondi per aiutare Carmen a far fronte alle spese quotidiane. «Tutti parlavano bene di Daniele – ha ricordato –. Era una persona dedita al lavoro e che amava raccontare della sua famiglia».

La proposta di donare le ferie è nata dal capo reparto Alessandro Cicognani, che ha coinvolto il personale in questa iniziativa solidale. «Quando l’ho scoperto, sono rimasta senza parole – ha aggiunto Carmen –. Non posso che ringraziare tutti per ciò che hanno fatto. Questo gesto mi dà la forza per affrontare il futuro».

La storia di Carmen e Daniele testimonia come la solidarietà possa alleviare, almeno in parte, il peso di una tragedia familiare. Nell’arco di poche settimane, i colleghi si sono mobilitati per offrire il loro contributo, regalando tempo prezioso a una donna che si trova ad affrontare una difficile ripartenza con i suoi due figli.