Puglia, incidente stradale mortale: conducente perde la vita sulla “Curva del Brigante”

Un uomo è deceduto nelle prime ore del mattino schiantandosi contro un guardrail sulla strada provinciale Mottola-Noci. Intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118.

Incidente sulla provinciale Mottola-Noci: uomo perde la vita

Tragedia sulla strada provinciale Mottola-Noci nella mattinata di oggi, venerdì 13 dicembre. Alle prime luci dell’alba, intorno alle 6, un’auto ha impattato violentemente contro il guardrail all’altezza della nota “Curva del Brigante”, situata nel territorio di Mottola, in provincia di Taranto. Alla guida della vettura, una Ford, si trovava un uomo, identificato successivamente come Dario Benedetto.

Non risultano coinvolti altri veicoli nel sinistro. L’impatto, estremamente violento, non ha lasciato scampo al conducente, che è deceduto sul colpo. Secondo le prime ipotesi formulate dalle autorità, l’incidente potrebbe essere stato causato da un malore improvviso che ha colpito l’uomo mentre era alla guida.

Intervento immediato delle autorità e dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Nonostante la rapidità dell’intervento, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza l’area, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche esatte del sinistro.

La “Curva del Brigante” è nota per essere un tratto di strada insidioso, spesso teatro di incidenti stradali. Tuttavia, al momento, non si escludono altre possibili cause legate a condizioni meccaniche del veicolo o alla salute del conducente.