Puglia, si prepara l’era post-Emiliano: Decaro al centro delle manovre politiche

Corsa alla successione: consiglieri e alleati del governatore Emiliano si riorganizzano in vista delle elezioni, con Decaro pronto a guidare il futuro della Regione.

Decaro e la nuova mappa politica pugliese

Bari – Con il termine del mandato di Michele Emiliano, in Puglia si intensificano i movimenti politici per la successione alla guida della Regione. Al centro delle strategie emerge il nome di Antonio Decaro, ex sindaco di Bari ed europarlamentare, che appare come il candidato naturale a ereditare la leadership. Consiglieri e assessori vicini a Emiliano stanno già riposizionandosi, confermando il consolidamento dell’influenza di Decaro.

Il consigliere regionale Sergio Clemente, parlando di un “inevitabile movimento verso Bari”, ha sottolineato come l’interesse dei membri della maggioranza si concentri ora sul futuro assetto politico regionale. Il passaggio al “dopo-Emiliano” non è però privo di tensioni: Decaro, impegnato a mantenere l’equilibrio in una maggioranza variegata, ha avviato una serie di colloqui con i consiglieri per calmare le acque. L’europarlamentare sembra puntare su una strategia che includa la formazione di due liste elettorali: una con gli uscenti e una con nuovi volti, per rinnovare il panorama politico regionale.

Le scelte strategiche tra fedeltà e trasformismo

Tra i politici che si muovono verso il nuovo corso, spiccano figure come Saverio Tammacco, noto per i suoi frequenti cambi di schieramento, e l’assessore Sebastiano Leo, esponente di punta del Salento. Anche il consigliere Antonio Tutolo, conosciuto per la sua vis polemica e le sue battaglie su temi locali, sembra destinato a un ruolo centrale nelle nuove liste di Decaro.

Parallelamente, si registrano movimenti anche tra i nuovi ingressi: la sindaca di Bitetto Fiorenza Pascazio e il vicepresidente di Avviso Pubblico Michele Abbaticchio sono tra i nomi che potrebbero rappresentare il rinnovamento umano e politico promosso dall’ex sindaco di Bari.

Decaro dovrà inoltre gestire il destino della formazione civica “Con”, originariamente creata da Emiliano, che potrebbe diventare il rifugio per i moderati provenienti da destra. Tra i potenziali alleati figurano esponenti come Stefano Lacatena, incaricato di rivedere le norme urbanistiche regionali, e altri volti del panorama politico pugliese.

Verso il futuro politico della Regione Puglia

Con Emiliano che potrebbe candidarsi come consigliere regionale prima di un eventuale ritorno sulla scena nazionale, l’attenzione è ora rivolta alla capacità di Decaro di unire il consenso di una maggioranza frammentata. La costruzione di un equilibrio tra continuità e innovazione sarà decisiva per definire il prossimo capitolo della politica pugliese.