Lory Del Santo: “Eric Clapton? Mi faceva addirittura lavare i piatti”

Lory Del Santo racconta episodi inediti della sua vita privata, svelando dettagli su relazioni e incontri con personaggi celebri come Eric Clapton, Donald Trump e Giovanni Agnelli.

Eric Clapton, Donald Trump e altri incontri memorabili

Lory Del Santo, ospite del programma Storie di donne al bivio, ha condiviso aneddoti personali sui suoi legami con celebri personalità. Tra questi, la showgirl ha rivelato particolari sulla sua storia d’amore con Eric Clapton, definendolo “tirchissimo”. “A casa sua non c’era nemmeno la colf e dovevo lavare i piatti io,” ha dichiarato Del Santo. Un rapporto che, nonostante queste difficoltà, è stato comunque segnato da affetto e complicità.

Nel suo racconto, Del Santo ha paragonato Clapton a un altro musicista famoso, George Harrison, elogiandone la generosità. “Organizzò per me una sontuosa cena di sushi, seguita da un massaggio ai piedi a bordo di una piscina olimpionica. Il giorno dopo andammo a fare shopping, ma comprò solo giacche per sé,” ha ricordato ironicamente.

La showgirl ha poi rivelato di aver ricevuto attenzioni anche da Donald Trump, affermando che avrebbe potuto essere la First Lady degli Stati Uniti. “Potevo essere la signora Trump, ma pensavo fosse solo un flirt e ho detto ‘no’,” ha spiegato. Nonostante il rifiuto, Del Santo ha raccontato di considerare quel periodo un’occasione unica nella sua vita.

I corteggiamenti di Agnelli e altri episodi curiosi

Non sono mancati dettagli sul rapporto con Giovanni Agnelli, descritto come un uomo affascinante e dalla grande intelligenza. “A cena si mangiava pochissimo, ma mi piaceva parlare con lui per ore. Con lui, mai nemmeno un bacio,” ha precisato.

Tra gli altri episodi citati, Del Santo ha ricordato un’uscita con Giancarlo Giannini, durante la quale l’attore, temendo i paparazzi, chiuse tutte le finestre di casa. “Mi piaceva molto, ma non accadde nulla,” ha raccontato. Anche il rapporto con Adnan Khashoggi è stato menzionato, sottolineando che non ci furono mai relazioni intime e che, invece di un favoloso anello, le regalò una semplice catenina d’oro con una pietra.