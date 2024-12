Nicola Pietrangeli operato d’urgenza, i medici sconcertati, “In sala operatoria ha parlato di Sinner”

Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, è stato ricoverato e sottoposto a un intervento chirurgico dopo una caduta accidentale. Ecco come sta ora e le reazioni del mondo sportivo.

Un delicato intervento all’anca destra

Nicola Pietrangeli, storico campione del tennis italiano, è stato ricoverato presso la Uoc di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico Gemelli dopo una caduta accidentale. L’adnkronos ha riportato che il 91enne tennista è stato sottoposto a un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura all’anca destra.

L’operazione, condotta dal professor Giulio Maccauro, docente di Malattie dell’Apparato Locomotore dell’Università Cattolica, è riuscita perfettamente. Pietrangeli ha già iniziato il percorso post-operatorio, che prevede alcuni giorni di degenza nel reparto di Ortopedia e una successiva riabilitazione.

Pensieri sportivi anche in ospedale

A testimoniare il miglioramento delle condizioni del tennista, secondo quanto riportato, è stata la sua partecipazione attiva ai dialoghi con lo staff medico sui talenti del tennis italiano. Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono stati al centro delle sue considerazioni, a conferma della sua passione immutata per il mondo del tennis.

Non è la prima volta che Pietrangeli parla di Sinner. Già a novembre, ospite su Rai 3 nella trasmissione Splendida Cornice, aveva dichiarato scherzosamente: “Sinner è il miglior tennista italiano di tutti i tempi, e forse pure austriaco”, lanciando anche frecciatine ironiche ad Adriano Panatta e ricordando il trionfo del 1976 in Coppa Davis con un aneddoto divertente.

Gli auguri del mondo del tennis

Le condizioni di Pietrangeli hanno suscitato una grande solidarietà nel mondo dello sport. L’ex tennista Paolo Bertolucci ha commentato: “Nicola è caduto? Mi dispiace, sono cose che capitano con gli anni, anche se lui fisicamente è sempre stato più giovane dell’età che aveva in realtà. Gli auguro che tutto passi il più rapidamente possibile”.

Anche Corrado Barazzutti ha inviato un messaggio di incoraggiamento: “Forza Nicola, una montagna di auguri di pronta guarigione. Voglio rivederti in piedi pimpante e vivace come al solito e come sempre”.

La riabilitazione e il futuro

Con l’intervento riuscito e il percorso di riabilitazione già avviato, il ritorno di Nicola Pietrangeli alla sua proverbiale vitalità sembra essere solo una questione di tempo. L’intera comunità del tennis italiano si stringe attorno a una delle sue figure più iconiche, augurandogli una pronta e completa guarigione.