Addio a Francesco Cinquemani, famoso regista e sceneggiatore scomparso a 57 anni

Francesco Cinquemani, regista, giornalista e sceneggiatore, si è spento a Roma all’età di 57 anni. I funerali si terranno il 16 dicembre.

La notizia della scomparsa

La scorsa notte Roma ha perso una delle sue figure creative più poliedriche. Francesco Cinquemani, regista, sceneggiatore e giornalista, è morto a soli 57 anni dopo una breve malattia. La notizia è stata diffusa dal portale Cinemotore, che ha raccolto i primi messaggi di cordoglio da parte di colleghi e amici.

I funerali si terranno lunedì 16 dicembre alle ore 11 nella chiesa di Santa Prisca all’Aventino, dove amici, familiari e conoscenti potranno dargli l’ultimo saluto. Sui social network molti lo hanno ricordato con affetto, tra cui un amico che ha scritto: “Che brutto scherzo che ci hai fatto, Five… ci lasci con il ricordo di un tempo bellissimo, quando Roma era nostra e passavamo le serate tra feste, sogni, progetti e chiacchiere (soprattutto le tue). Buon viaggio amico caro, cuore sensibile e generoso”.

Una carriera tra cinema e giornalismo

Nato a Roma il 26 maggio 1966, Francesco Cinquemani aveva iniziato la sua carriera nel mondo del giornalismo, collaborando con riviste come Tv, Sorrisi e Canzoni, Emporio Armani Magazine, Rockstar e Tutto. La sua passione per il cinema lo aveva portato a debuttare come regista nel 2015 con Andròn: The Black Labyrinth. Da allora, ha firmato numerose opere, lavorando anche con grandi attori internazionali come Antonio Banderas in Beyond the Edge – I maestri dell’illusione (2018).

Tra le sue opere più apprezzate figura La rosa velenosa (2019), che gli valse il premio per la miglior regia internazionale al Terra di Siena Film Festival. Negli ultimi anni si è distinto per la versatilità del suo lavoro, spaziando dai docufilm come Lockdown Generation (2021) a film di genere come The Ghosts of Monday (2022) e Muti – The Ritual Killer (2023), co-diretto con George Gallo e Luca Giliberto.

Il 2023 ha segnato una stagione particolarmente prolifica per Cinquemani, con la realizzazione di film come Sherlock Santa, Natale con i Puffins e Kid Santa. Guardando al futuro, il suo ultimo progetto, Il magico mondo di Billie (2024), destinato a un pubblico di bambini, rappresenta un cambio di rotta rispetto ai suoi lavori precedenti.

Un ricordo indelebile

La morte di Francesco Cinquemani lascia un vuoto nel mondo del cinema e del giornalismo. La sua capacità di spaziare tra generi e stili diversi, unita alla sua inesauribile creatività, lo ha reso una figura unica e apprezzata. La sua eredità artistica continuerà a ispirare le nuove generazioni di registi e sceneggiatori.