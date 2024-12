Incidente all’alba, auto si schianta contro una cisterna, muoiono due giovani, tre sono i feriti, uno è gravissimo

Scontro mortale sulla statale 121 nei pressi di Bolognetta. Due giovani hanno perso la vita, tre sono stati ricoverati, uno in condizioni gravissime.

L’incidente

Questa mattina all’alba, sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, nei pressi dello svincolo di Bolognetta, si è verificato un grave incidente stradale. Un’auto con a bordo cinque giovani si è scontrata con una cisterna, causando la morte di due passeggeri.

Altri tre giovani, presenti nell’abitacolo, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Tra loro, uno è in condizioni critiche e lotta per la vita.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere e stabilizzare la situazione. Al momento, la statale 121 è chiusa al traffico per consentire i rilievi del caso e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Viabilità e indagini

Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per determinare le cause dello scontro. Intanto, la chiusura della strada ha causato disagi alla circolazione, con deviazioni previste per i veicoli diretti verso Palermo e Agrigento.

Un evento che scuote profondamente la comunità locale, lasciando sgomenti amici e familiari delle giovani vittime. Ulteriori aggiornamenti seguiranno man mano che emergeranno dettagli.