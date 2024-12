Elly Schlein aspra critica alla kermesse Atreju e a Giorgia Meloni, “Dilaga nel nulla”

Durante l’assemblea nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein ha attaccato la manifestazione Atreju di Fratelli d’Italia, definendola un evento privo di contenuti e rilanciando l’importanza dell’unità per il centrosinistra.

Schlein su Atreju: “Dilaga il nulla”

Nel suo intervento di apertura all’assemblea nazionale del Partito Democratico, la segretaria Elly Schlein ha rivolto parole dure verso Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia in corso a Roma. Schlein ha definito l’evento come una manifestazione “in cui dilaga il nulla” e ha criticato il messaggio propagandistico che, secondo lei, viene veicolato durante l’iniziativa.

“Qui non siamo nel regno di Fantasia e più che il coraggio di Atreju, si vede il dilagare del vostro nulla”, ha dichiarato Schlein, riferendosi direttamente alla premier Giorgia Meloni. La leader del Pd ha poi aggiunto: “Ad Atreju va in scena il favoloso mondo di Ameloni, con trovate propagandistiche che raccontano che il Paese va a gonfie vele. Esiste il suo mondo fatato e poi esiste la vita vera, fatta di difficoltà degli italiani”.

L’appello all’unità del Partito Democratico

Nel suo intervento, Schlein ha voluto anche ribadire l’importanza dell’unità all’interno del Partito Democratico e della coalizione di centrosinistra. “Abbiamo scelto di intitolare ‘Unità’ questa nostra assemblea. Un termine bellissimo e impegnativo, ma anche un programma e un metodo di lavoro”, ha affermato la segretaria.

Schlein ha sottolineato come l’unità debba diventare una “bussola” per il futuro del partito, ricordando che il consenso non si costruisce solo attraverso le critiche alla maggioranza, ma anche attraverso proposte concrete per affrontare le difficoltà degli italiani.

Il confronto politico

Le dichiarazioni di Elly Schlein si inseriscono in un clima politico acceso, in cui il consenso per Fratelli d’Italia e per il governo Meloni resta alto, mentre il Partito Democratico cerca di rafforzare la propria identità e la capacità di attrarre elettori. Le critiche verso Atreju evidenziano la contrapposizione tra le due principali forze politiche italiane, con Schlein che punta a rilanciare il ruolo del Pd come forza di opposizione e alternativa di governo.