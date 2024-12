Il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni emerge come figura chiave nei rapporti tra l’Europa e gli Stati Uniti, secondo un articolo della Cnn.

L’Italia come attore stabile in Europa

Un articolo pubblicato dall’emittente americana Cnn evidenzia come Giorgia Meloni abbia reso l’Italia un punto di riferimento stabile nei rapporti tra Europa e Stati Uniti. Il servizio, redatto da Roma, sottolinea che “fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile immaginare l’Italia con uno dei governi più stabili del continente”.

Il riconoscimento internazionale rappresenta un ulteriore traguardo per la leader di Fratelli d’Italia, che continua a consolidare il suo ruolo sulla scena globale. Durante i primi anni della presidenza di Donald Trump, l’Europa era stata definita un “avversario” dagli Stati Uniti. Tuttavia, Meloni potrebbe contribuire a trasformare questa percezione, grazie anche al legame personale che entrambi condividono con Elon Musk.

L’incontro tra Meloni e Trump

L’articolo cita il recente incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump durante una cena organizzata dal presidente francese Emmanuel Macron per celebrare la riapertura della cattedrale di Notre Dame. Nonostante le similitudini politiche tra i due leader, emergono differenze significative in merito ai principali conflitti globali. Meloni si distingue come una delle sostenitrici più convinte dell’Ucraina, avendo incontrato il presidente Volodymyr Zelensky in numerose occasioni dall’inizio del conflitto con la Russia.

Secondo la Cnn, questa posizione differenzia il premier italiano da Trump, che ha mostrato un approccio più ambiguo verso la crisi ucraina. “Anche se è difficile prevedere come influenzerà le decisioni di Trump, Meloni avrà l’opportunità di provarci”, si legge nell’articolo.

Smentita la propaganda sull’isolamento

La Cnn ha anche contestato le narrazioni secondo cui Giorgia Meloni sarebbe isolata sia in Europa che a livello internazionale. Al contrario, l’articolo conferma come il presidente del Consiglio italiano stia rafforzando la sua posizione in ambito geopolitico, collaborando con attori di rilievo mondiale e proponendosi come ponte tra l’Europa e gli Stati Uniti.

Le valutazioni della rete americana rappresentano un significativo riconoscimento per il governo italiano, sottolineando il ruolo di Meloni nel definire il futuro dei rapporti transatlantici.