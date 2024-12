Paola Caruso in lacrime a Verissimo: “Terrorizzata per il nuovo intervento di mio figlio”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Paola Caruso ha parlato nuovamente del difficile calvario che sta affrontando per il figlio Michele, vittima di una grave lesione al nervo sciatico causata da una iniezione sbagliata. La showgirl, visibilmente commossa, ha raccontato il dolore e la speranza che accompagna ogni passo della sua battaglia.

La speranza negli Stati Uniti

Paola ha spiegato che, dopo un primo intervento molto doloroso e senza risultati, si appresta a partire nuovamente per gli Stati Uniti, dove un medico le ha prospettato una possibilità di miglioramento. “Sto facendo di tutto perché sento il rimorso di quello che è successo. Con tutte le mie forze sto cercando di risolvere il danno arrecato al mio bambino”, ha dichiarato.

La nuova operazione, qualora fosse confermata, prevede 6 ore di intervento e 2-3 mesi di immobilità per il piccolo Michele. “Vanno a intervenire su tutte le terminazioni nervose. Sono terrorizzata a morte, sarà un percorso difficile, ma questa è la nostra ultima speranza”, ha aggiunto.

La vita privata e il supporto di Gianmarco

Silvia Toffanin, durante l’intervista, ha chiesto aggiornamenti sulla vita sentimentale di Paola. La showgirl ha rivelato che il compagno Gianmarco le è molto vicino e l’aiuta a gestire Michele. “Sicuramente verrà anche lui in America, compatibilmente con il suo lavoro. Passeremo il Natale insieme e da questo punto di vista sono molto serena”.

Tuttavia, Paola ha anche accennato a difficoltà legali con una terza persona legata al passato del suo compagno. “Sia io che Gianmarco siamo stati costretti a prendere provvedimenti penali per tutelarci. Voglio vivere serenamente e lasciar decidere alla Giustizia italiana”.

La forza di una madre

Paola Caruso ha dimostrato ancora una volta una forza incredibile, affrontando una situazione complessa con determinazione e amore incondizionato per il figlio. In lacrime, ha dichiarato: “Voglio solo fare la cosa giusta per Michele. Non voglio sbagliare ancora”.