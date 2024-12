Pino Daniele, Mara Venier bloccata non fa l’omaggio a Domenica, scoppia il finimondo

Un omaggio a Pino Daniele durante la puntata di Domenica In di domenica 15 dicembre è stato improvvisamente annullato. La causa dietro il mancato tributo risiede in un conflitto irrisolto tra le due ex compagne del cantante.

Un omaggio annullato per motivi familiari

Il 15 dicembre 2024, durante la trasmissione televisiva Domenica In, era previsto un omaggio in memoria di Pino Daniele, il celebre cantautore napoletano scomparso nel gennaio del 2015. Tuttavia, alla vigilia dell’evento, l’omaggio non è andato in onda come inizialmente annunciato. Secondo il quotidiano Corriere della Sera, tutto sembrava pronto: Amanda Bonini, ultima compagna di Pino Daniele, aveva organizzato il viaggio per partecipare alla trasmissione, accompagnata dal giornalista Pietro Perone. Tuttavia, all’ultimo momento è stato deciso di cancellare l’incontro.

Il motivo del cambio di programma risiederebbe in una lunga e complessa disputa familiare tra Amanda Bonini e Fabiola Sciabbarrasi, ex moglie di Pino Daniele. La situazione tra le due donne si è deteriorata in seguito alla relazione che Pino Daniele aveva intrapreso con Amanda Bonini, la quale aveva messo fine al matrimonio con Fabiola Sciabbarrasi. Un’azione che, secondo quanto riportato, non è mai stata perdonata dall’ex moglie.

Tensioni e accuse tra le ex compagne

La situazione tra le due donne è peggiorata dopo la morte di Pino Daniele, quando Fabiola Sciabbarrasi ha accusato Amanda Bonini di non aver prestato i dovuti soccorsi a Pino quando si è sentito male, il 4 gennaio 2015, proprio prima della sua morte. Le dichiarazioni di Sciabbarrasi sono state cariche di amarezza, soprattutto in relazione alla fine della sua storia d’amore con il cantautore napoletano e al modo in cui si è svolta la vicenda del suo decesso.

Nel frattempo, Amanda Bonini ha cercato di far luce sulla sua versione dei fatti, ma le tensioni con la ex moglie di Pino Daniele non sono mai state superate. La vicenda continua a essere oggetto di discussione tra i familiari del cantante, con i fan che si interrogano su quanto sia realmente accaduto dietro le quinte di un omaggio che avrebbe dovuto celebrare l’artista.