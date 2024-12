Fedez pubblica un post struggente: “Ora me le tengo strette quelle foto”

Fedez ha recentemente pubblicato su Instagram delle frasi che sembrano anticipare il lancio di un nuovo brano, sollevando interrogativi sui destinatari delle parole.

Le frasi enigmatiche di Fedez su Instagram

Il 16 dicembre, nelle prime ore della mattina, Fedez ha condiviso alcune storie su Instagram, suscitando curiosità tra i suoi follower. Le parole sembrano fare riferimento a una «musa ispiratrice» e a un amore che il rapper desidera riscoprire. La serie di messaggi contiene frasi struggenti, come: «E mi viene da piangere, voglio imparare ad amare. Ma ho esaurito tutte le mie lacrime». Un altro post, pubblicato poco dopo, recita: «A volte ti fotografavo di nascosto perché avevo troppa paura di non poter rivivere più quei momenti insieme. Ora me le tengo strette queste foto». Questi versi non solo suscitano emozioni, ma fanno anche pensare all’imminente uscita di un nuovo singolo da parte di Fedez.

Il cantante milanese non ha fornito dettagli specifici sulla data di uscita del brano, ma è evidente che il tema trattato riguarderà l’amore. I suoi fan si chiedono se i versi siano indirizzati a Chiara Ferragni, l’influencer con cui Fedez ha condiviso un lungo periodo della sua vita, fino alla recente separazione. Nonostante il mistero, il rapper continua a esprimere sentimenti intensi legati al passato e al desiderio di amare di nuovo, dopo aver attraversato un periodo difficile.

La separazione di Fedez e Chiara Ferragni: un amore che finisce?

Le dichiarazioni di Fedez sui social arrivano a distanza di tempo dalla separazione ufficiale da Chiara Ferragni, con cui aveva costituito una delle coppie più seguite sui social. La loro separazione ha suscitato un grande interesse mediatico, anche a causa degli eventi legati allo scandalo del Pandorogate. La coppia ha sempre mostrato un legame solido, ma dopo il contenzioso pubblico, la loro relazione si è inclinata. L’ufficializzazione della fine del matrimonio è stata confermata dai legali dei due, i quali hanno anche reso noto che è stato stabilito un accordo riguardo alla gestione dei figli, Leone e Vittoria.

Nel frattempo, Chiara Ferragni ha avviato una nuova relazione con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, mentre Fedez sembra aver intrapreso una serie di nuove frequentazioni durante l’estate. Nonostante entrambi abbiano voltato pagina, il mistero legato ai versi condivisi dal rapper rimane irrisolto. Saranno dedicati a Chiara Ferragni o a qualcun altro? Forse solo l’uscita del prossimo brano svelerà la verità.