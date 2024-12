Bimba di 16 mesi con emorragia cerebrale, è grave in rianimazione

Una bimba di 16 mesi di Laureana Cilento è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico al Santobono di Napoli dopo un’emorragia cerebrale. Attualmente è in terapia intensiva.

Operata d’urgenza al Santobono di Napoli

Una bambina di 16 mesi, residente a Laureana Cilento, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli nella serata di domenica 15 dicembre 2024. La piccola era stata inizialmente portata al pronto soccorso dell’ospedale civile di Agropoli, in provincia di Salerno, priva di coscienza e con un grave trauma cranico che aveva causato un ematoma epidurale e un’emorragia cerebrale.

I sanitari del pronto soccorso hanno immediatamente compreso la gravità della situazione. Dopo essere stata intubata e stabilizzata, è stato disposto il trasferimento in elicottero verso il Santobono, struttura di eccellenza per la gestione di casi pediatrici complessi. L’intervento chirurgico è stato effettuato nella stessa serata e, attualmente, la bambina si trova ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata. Le sue condizioni restano gravi.

Trasferimento e ricostruzione dell’accaduto

Il trasferimento è stato effettuato in tempi brevissimi. Dopo l’intervento iniziale presso l’ospedale di Agropoli, la piccola è stata trasportata in ambulanza fino allo stadio Guariglia di Agropoli, dove ad attenderla c’era l’elicottero del 118. Accompagnata dai genitori, è stata poi trasferita rapidamente a Napoli, dove è stata sottoposta a cure specialistiche.

Secondo le prime ricostruzioni, il trauma cranico sarebbe avvenuto mentre la bambina giocava in casa. Si ipotizza una caduta accidentale che le avrebbe provocato la perdita di coscienza. I genitori, allarmati, l’hanno immediatamente portata in ospedale per le prime cure. Tuttavia, la dinamica precisa è ancora oggetto di accertamenti.

Altri episodi recenti

La vicenda segue di pochi giorni un altro tragico incidente, avvenuto il 14 dicembre a Tufino, dove una bambina di 4 anni ha perso la vita cadendo da una scala a chiocciola.