“Che Tempo Che Fa”, Sangiovanni commuove tutti: “Allora sono ancora capace!”

Il ritorno di Sangiovanni sul palcoscenico di “Che Tempo Che Fa” segna un momento di riscoperta e rinascita per il giovane artista vicentino, che, dopo un anno di pausa dalla musica e dalle luci della ribalta, è tornato più forte e determinato, presentando il suo nuovo singolo “Luci allo xeno”.

Una Rinascita in Diretta

Un’ovazione calorosa ha salutato Sangiovanni nel salotto televisivo di Fabio Fazio, dove il cantante ha presentato in anteprima il suo singolo, in uscita il 9 aprile. Emozionato dall’accoglienza, il cantante ha esclamato con gioia: “Che bello! Allora sono ancora capace!” Un momento che non solo ha mostrato la sua emozione, ma ha anche rivelato le sue precedenti insicurezze, segno di un periodo buio nella sua vita.

Il Perché della Pausa

Durante l’intervista, Sangiovanni ha aperto il suo cuore, spiegando le ragioni che lo hanno spinto a prendersi una pausa. “Arrivi a un momento della vita in cui ti senti triste e stanco”, ha confessato. Durante questo periodo, l’artista ha cercato di dedicarsi a semplici attività quotidiane, come prendere la patente, una piccola vittoria personale che ha condiviso con il pubblico e il conduttore.

La Musica e la Terapia Come Alleati

Fazio, affrontando il tema del malessere giovanile, ha chiesto a Sangiovanni cosa lo avesse aiutato a superare quei momenti difficili. “La musica e la terapia”, ha risposto l’artista, sottolineando l’importanza di conoscere sé stessi e continuare a lavorare sulla propria salute mentale. Questo approccio, secondo Sangiovanni, è fondamentale per chiunque si trovi a navigare attraverso periodi di difficoltà emotiva.

Un Messaggio di Speranza e Empatia

Attraverso la sua musica e le sue parole, Sangiovanni ha lanciato un messaggio di speranza e di sensibilità verso gli altri. “Impariamo tutti a essere più sensibili”, ha detto, promuovendo un messaggio di empatia e comprensione, che risuona particolarmente in questi tempi.

Il ritorno di Sangiovanni a “Che Tempo Che Fa”, dunque, non è stato solo la presentazione di un nuovo singolo, ma un vero e proprio momento di condivisione di un percorso personale di superamento e rinnovamento, che serve da ispirazione per molti giovani che potrebbero trovarsi in situazioni simili.