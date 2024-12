Puglia, esce dal pronto soccorso dove era andato per un malore, si accascia e muore

Un uomo di 60 anni è morto dopo aver lasciato il pronto soccorso dell’ospedale “Bonomo” di Andria. Si era recato per sintomi preoccupanti.

Malore fatale a pochi passi dall’ospedale

Tragedia all’alba presso l’ospedale Bonomo di Andria, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita dopo aver lasciato volontariamente il pronto soccorso. L’episodio è avvenuto intorno alle 5 del mattino. Secondo le prime informazioni, il 60enne, residente in città, si era recato nella struttura sanitaria accusando sintomi che comprendevano cefalea, pressione arteriosa elevata e un formicolio al braccio, segnali potenzialmente preoccupanti.

Nonostante le sue condizioni, sembra che l’uomo, forse stanco dell’attesa per essere visitato, abbia deciso di lasciare il pronto soccorso prima che fosse completata la valutazione medica. Purtroppo, dopo aver percorso solo pochi metri all’esterno dell’ospedale, ha accusato un improvviso malore. L’uomo si è accasciato al suolo, privo di vita.

Intervento inutile

Immediata è stata la reazione del personale sanitario, che ha tentato di soccorrerlo sul posto, ma per il 60enne non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto sul luogo, lasciando sgomenta la comunità locale. Non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause esatte del decesso, ma il caso ha già sollevato interrogativi sulle dinamiche che hanno portato l’uomo a lasciare la struttura.

L’ospedale Bonomo, uno dei principali presidi sanitari della zona, si trova ora al centro dell’attenzione. Non è chiaro se ci siano state particolari criticità o ritardi nella gestione dei pazienti durante la notte