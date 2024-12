Francesca Fagnani chiarisce su Teo Mammucari: “Sbagliare ospite è colpa mia”

La conduttrice di Belve ha spiegato di aver preparato l’intervista a Teo Mammucari come tutte le altre, sottolineando che l’attore non si sentiva realmente pronto.

Francesca Fagnani: “Sbagliare ospite è colpa mia”

Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice del programma Belve, ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha affrontato le polemiche emerse dopo la partecipazione di Teo Mammucari alla sua trasmissione. La Fagnani ha dichiarato: “Io non volevo assolutamente metterlo all’angolo, ho preparato la sua intervista come tutte”. La conduttrice ha poi aggiunto che l’attore “non si sentiva realmente pronto” per una conversazione aperta e libera.

Pur essendo rimasta sorpresa dalla reazione del pubblico, la Fagnani ha commentato positivamente il sostegno ricevuto da parte dei giovani, in particolare dalle ragazze. “L’ondata incredibile di affetto e solidarietà mi ha stupito. Evidentemente certi modi di fare iniziano a non essere più condivisi, specie dai più giovani”.

L’intervista ha ricevuto ampia risonanza, ma la conduttrice ha voluto chiarire che la sua metodologia rimane invariata: “Io non sono la classica conduttrice. Faccio domande in modo diretto, spontaneo, senza nascondere il mio stupore o le mie reazioni. Credo che questo approccio piaccia ai giovani, che non si riconoscono in programmi troppo formali”.

Il rapporto con gli ospiti: trasparenza e responsabilità

La Fagnani ha sottolineato l’importanza di mettere gli ospiti a loro agio, pur mantenendo un tono serrato e incalzante. “Se sono in gamba, escono dalla mia intervista con un’immagine migliore”, ha affermato la conduttrice, spiegando che le domande puntano a svelare non solo i punti di forza, ma anche le fragilità degli intervistati. “Mostrare le proprie debolezze li rende più vicini al pubblico”, ha spiegato.

Riguardo alle difficoltà incontrate da alcuni ospiti, la conduttrice si è assunta la responsabilità del risultato finale: “Se un’intervista non funziona, la colpa è mia. Anche sbagliare ospite è un mio errore”. Tuttavia, la Fagnani ha sottolineato come molti protagonisti apprezzino il confronto, inviandole messaggi di ringraziamento dopo la registrazione.