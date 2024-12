Teo Mammucari dopo Belve lancia un appello a Francesca Fagnani: “Puoi fare questo per me?”

Teo Mammucari precisa i fatti sull’episodio avvenuto a Belve, negando di aver pronunciato l’insulto nello studio e chiedendo un chiarimento pubblico alla conduttrice.

La controversia sull’intervista a Belve

Continua a generare discussioni l’intervista di Teo Mammucari nel programma Belve, condotto da Francesca Fagnani. Durante la puntata andata in onda martedì 10 dicembre, il conduttore ha abbandonato l’intervista dopo pochi minuti, visibilmente infastidito dalle domande e dal fatto che gli venisse dato del lei. Uscendo dallo studio, Mammucari avrebbe ripetutamente pronunciato l’insulto “vaffanc**lo”, un episodio che ha attirato l’attenzione del pubblico e generato un acceso dibattito.

A distanza di una settimana, il conduttore è stato intercettato da Striscia la Notizia, dove ha voluto fornire la sua versione dei fatti e lanciare un appello pubblico alla conduttrice del programma.

La spiegazione di Mammucari e l’appello a Fagnani

In un’anticipazione della puntata di Striscia la Notizia del 16 dicembre, Teo Mammucari ha dichiarato che l’insulto sentito dal pubblico non sarebbe stato pronunciato nello studio, né rivolto a Francesca Fagnani. Secondo quanto affermato dal conduttore, l’episodio si sarebbe verificato successivamente, una volta lasciato lo studio e raggiunto il camerino.

“Quando sono uscito e lei ha detto: ‘È la prima volta che succede’, io ho risposto: ‘È anche l’ultima’. Ho fatto tutto il corridoio e, arrivato davanti ai camerini, mio fratello Sandro mi ha detto: ‘Stai tranquillo, ti ha aggredito e hai reagito’. A quel punto ho risposto: ‘Ma cosa sono queste cose? Ma vaffanc**lo’”, ha spiegato Mammucari.

Il conduttore ha sottolineato che l’insulto non sarebbe stato pronunciato durante l’intervista o nell’immediatezza della sua uscita dallo studio, ma solo dopo un minuto, in un contesto privato. “Questa è la cosa che mi ha dato davvero fastidio: perché prendere quel ‘vaffa’ e montarlo come se io lo avessi pronunciato quando mi sono girato di spalle in studio?”, ha aggiunto Mammucari.

Infine, l’appello diretto a Francesca Fagnani: “Francesca, puoi dire al pubblico che quel ‘vaffa’ non l’ho mai detto in quello studio?”.

L’episodio ha sollevato numerose reazioni sul web, dividendo il pubblico tra chi difende la conduttrice e chi sostiene la versione di Mammucari.