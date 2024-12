All’antico vinaio: “I miei dipendenti devono stare bene”, il proprietario ha deciso di investire nel 2025 un milione di euro per loro

La nota catena toscana premia i suoi 600 collaboratori con un bonus welfare, una settimana extra di ferie e un viaggio alle Maldive tramite lotteria.

Bonus da 3.000 euro e ferie aggiuntive per i dipendenti

Il fondatore e amministratore delegato di All’Antico Vinaio, Tommaso Mazzanti, ha annunciato un’importante iniziativa destinata ai collaboratori della celebre catena specializzata in schiacciate farcite. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Mazzanti ha dichiarato: “Almeno un milione di euro verrà erogato e usufruito nel 2025 dai nostri collaboratori e collaboratrici”.

L’imprenditore toscano ha deciso di offrire un bonus di 3.000 euro sotto forma di welfare aziendale, una settimana aggiuntiva di ferie rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale e un viaggio premio alle Maldive assegnato tramite una lotteria interna. Questi riconoscimenti coinvolgeranno i circa 600 dipendenti che lavorano nei 40 punti vendita della catena distribuiti in diverse località, tra cui l’Italia, New York e gli Emirati Arabi. Recentemente, la catena ha aperto un nuovo negozio anche a Parigi.

Riconoscimenti per passione e impegno

Mazzanti ha spiegato che questa iniziativa nasce dalla volontà di premiare la costanza e l’impegno quotidiano dei suoi collaboratori: “Quest’anno ho voluto riconoscere un premio particolare alla perseveranza, all’amore e alla passione che ogni collaboratore e collaboratrice mette” per il marchio. Tra i premi più significativi, spicca una lotteria che selezionerà cinque dipendenti per un soggiorno in un resort a cinque stelle alle Maldive, completamente pagato dall’azienda.

“Questo è un ulteriore pensiero per dire grazie a ognuno di loro”, ha proseguito il CEO, sottolineando l’importanza del contributo dei dipendenti nel rafforzare il brand All’Antico Vinaio nelle diverse città in cui è presente. “Ricordo sempre quando ero dietro un banco a far schiacciate”, ha aggiunto, evidenziando la sua gratitudine per il successo raggiunto e il desiderio di condividere i frutti del suo lavoro con chi ha contribuito al percorso aziendale.

Un gesto simbolico per motivare i collaboratori

L’iniziativa del premio non è casuale, ma riflette una filosofia aziendale che punta a creare un ambiente lavorativo positivo e stimolante. Mazzanti ha ricordato con emozione uno dei suoi primi successi personali: “Regalare a mia moglie un viaggio alle Maldive è stata una piccola vittoria”. Ora vuole che i suoi collaboratori provino una simile soddisfazione: “È un piccolo gesto, ma spero che possa piacere e motivare tutti a dare sempre il meglio”.

Questa strategia di welfare aziendale rappresenta un esempio di come un imprenditore possa valorizzare il capitale umano, premiando impegno e dedizione con iniziative concrete e simboliche.