Sale sulla motoslitta dei carabineri per una foto ricordo e rmane schiacciato dal mezzo, bambino lotta per la vita

Un bimbo di 7 anni è in gravi condizioni dopo essere rimasto schiacciato da una motoslitta della polizia sulle piste di San Martino di Castrozza.

Grave incidente sulle Dolomiti: bambino coinvolto

Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio, 16 dicembre, sulle piste da sci di San Martino di Castrozza, nelle Dolomiti, coinvolgendo un bambino di 7 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo era insieme alla famiglia quando, per scattare una foto ricordo, è salito su una motoslitta della polizia. Improvvisamente il mezzo si è mosso, si è ribaltato e ha travolto il bambino, trascinandolo per alcuni metri in un dirupo.

Le condizioni del piccolo sono apparse subito gravi. Sul posto è intervenuto il soccorso piste, che ha rapidamente allertato l’elisoccorso. Il bambino è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è ora ricoverato in terapia intensiva. Le lesioni riportate includono una frattura del bacino e uno schiacciamento dell’addome, condizioni che hanno richiesto cure immediate e continuano a destare preoccupazione.

Indagini sui responsabili e sulla dinamica

Gli investigatori stanno cercando di chiarire come sia stato possibile l’incidente. La famiglia del bambino, residente in Veneto, stava trascorrendo una giornata sulle piste quando si è avvicinata alla motoslitta per scattare una foto. I carabinieri della compagnia di Cavalese, sotto il coordinamento del comandante Daniele Di Vincenzo, stanno esaminando se il mezzo fosse incustodito e se fosse stato lasciato in condizioni tali da potersi muovere accidentalmente.

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella che il bambino, inavvertitamente, possa aver attivato la motoslitta. Rimane anche da capire se la motoslitta fosse stata lasciata con la marcia in folle o in una posizione instabile. La polizia, presente in servizio sulle piste della Tognola, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.