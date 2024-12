Durante l’installazione, per il temporale, crolla albero di Natale alto 56 metri, muore operaio 21enne

Un albero di Natale di 56 metri è crollato a causa di un forte temporale. Un operaio di 21 anni è morto e altri due sono rimasti feriti.

Tragedia durante l’installazione di un albero galleggiante

Un grave incidente ha scosso la città di Maricá, nella regione metropolitana di Rio de Janeiro, dove un albero di Natale galleggiante alto 56 metri è crollato durante un forte temporale, causando la morte di un giovane operaio di 21 anni e il ferimento di altri due lavoratori. L’incidente è avvenuto nella Laguna di Araçatiba, luogo scelto per ospitare la grande struttura illuminata, simbolo delle celebrazioni natalizie nella zona.

Secondo le prime ricostruzioni, i tre operai erano ancora impegnati a lavorare sull’albero quando è stato diramato un allarme da parte della Protezione Civile, segnalando l’arrivo di un improvviso peggioramento delle condizioni meteo. Nonostante gli avvisi, i lavoratori sono stati colti di sorpresa mentre scendevano dalla struttura. Poco dopo, il temporale ha provocato il crollo della gigantesca installazione, che si è abbattuta su di loro.

I video e le indagini sull’incidente

Video registrati dai residenti locali immortalano il momento drammatico in cui l’albero cede e si ribalta, ancora illuminato, finendo per travolgere gli operai. Le immagini mostrano anche il panico tra i presenti, che assistevano alla scena dalle rive della laguna.

Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause esatte dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La polizia ha già raccolto le prime testimonianze, mentre esperti stanno verificando se la struttura rispettasse le norme di sicurezza previste per installazioni di questo tipo.

L’incidente ha sollevato interrogativi anche sul rispetto dei protocolli di emergenza. Molti si chiedono se l’evacuazione degli operai sia stata tempestiva e adeguata, considerato che il maltempo era stato preannunciato.

Il giovane deceduto, il cui nome non è stato ancora reso pubblico, era tra i membri più giovani della squadra di installazione. I due feriti, ricoverati in ospedale, sarebbero fuori pericolo ma sotto osservazione medica.

L’evento ha sconvolto la comunità locale e il progetto dell’albero galleggiante, che avrebbe dovuto essere il fulcro delle celebrazioni natalizie di Maricá, è stato sospeso in segno di lutto.